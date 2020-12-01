UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta heyecanı Shakhtar Donetsk - Real Madrid ve Lokomotiv Moskova - Salzburg maçlarıyla başlamıştı. Shakhtar, evinde Real Madrid'i 2-0 ile geçerken Salzburg ise Moskova deplasmanında 3-1'lik kritik bir galibiyete imza attı. Saat 23:00 seansında ise birbirinden zevkli 6 mücadele başladı. Atletico Madrid, grupta ikinci sıradaki yerini garantilemek adına Bayern Münih'i konuk ederken Inter ise kritik maçta Mönchengladbach karşısına çıktı. Liverpool ise evinde Ajax'ı konuk ediyor.

KARŞILAŞMALARA CANLI BAHİS OYNAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Karşılaşmalarda güncel skorlar:

Atletico Madrid 0-0 Bayern Münih

Mönchengladbach 0-1 Inter (17' Matteo Darmian)

Marsilya 0-0 Olympiacos

Porto 0-0 Manchester City

Liverpool 0-0 Ajax

Atalanta 0-1 Midtjylland (13' Alexander Scholz)