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Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta heyecanı (CANLI)

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta heyecanı Shakhtar Donetsk - Real Madrid ve Lokomotiv Moskova - Salzburg maçlarıyla başlamıştı. 23:00 seansında ise birbirinden keyifli 6 müsabaka oynanıyor. Atletico Madrid, grupta ikinci sıradaki yerini garantilemek adına Bayern Münih'i konuk ederken Inter ise kritik maçta Mönchengladbach karşısına çıktı. Liverpool ise evinde Ajax'ı konuk ediyor.

01 Aralık 2020, Salı 23:02 Son Güncelleme:
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Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta heyecanı (CANLI)

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta heyecanı Shakhtar Donetsk - Real Madrid ve Lokomotiv Moskova - Salzburg maçlarıyla başlamıştı. Shakhtar, evinde Real Madrid'i 2-0 ile geçerken Salzburg ise Moskova deplasmanında 3-1'lik kritik bir galibiyete imza attı. Saat 23:00 seansında ise birbirinden zevkli 6 mücadele başladı. Atletico Madrid, grupta ikinci sıradaki yerini garantilemek adına Bayern Münih'i konuk ederken Inter ise kritik maçta Mönchengladbach karşısına çıktı. Liverpool ise evinde Ajax'ı konuk ediyor. 

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Karşılaşmalarda güncel skorlar:

Atletico Madrid 0-0 Bayern Münih

Mönchengladbach 0-1 Inter (17' Matteo Darmian)

Marsilya 0-0 Olympiacos

Porto 0-0 Manchester City

Liverpool 0-0 Ajax

Atalanta 0-1 Midtjylland (13' Alexander Scholz)

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