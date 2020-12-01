UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta heyecanı yaşanıyor. Gruplardaki 5. hafta maçları TSİ 20:55'teki iki karşılaşma ile başladı. Real Madrid, Shakhtar Donetsk deplasmanına çıkarken Lokomotiv Moskova ise Salzburg'u konuk ediyor.

Real Madrid, rövanş peşinde

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Shakhtar Donetsk ile Real Madrid kozlarını paylaşıyor. Dev turnuvaya bu sezon istediği başlangıcı yapamayan Zinedine Zidane yönetimindeki Real Madrid, ilk maçta Ukrayna ekibine 3-2 kaybetmişti. Topladığı 7 puanla 2. sırada yer alan Madrid temsilcisi, 4 puanla 3. basamakta bulunan rakibinden rövanşı alıp ilk 2 iddiasını sürdürmenin peşinde... Real galibiyetiyle büyük sükse yapan Shaktar ise yıldızlar topluluğu rakibi karşısında bir sürpriz daha yapmak istiyor.





20:55 seansının diğer mücadelesinde ise Rus ekibi Lokomotiv Moskova, Avusturya temsilcisi Salzburg'u konuk ediyor. İki takım, Bayern Münih'in ardından ikinci sıra için mücadele verirlerken UEFA Avrupa Ligi'ne gidecek ekip olmak adına da avantaj elde etmek istiyorlar. Zorlu mücadelede orta hakem olarak Ali Palabıyık, düdük çalıyor.

Karşılaşmalarda güncel skorlar:

Shakhtar 0-0 Real Madrid

Lokomotiv Moskova 0-2 Salzburg (28' Mergim Berisha, 41' Mergim Berisha)



