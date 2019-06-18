Şampiyonlar Ligi'nde 1. ön eleme kuraları çekildi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2019-2020 sezonu 1. ön eleme turu kuraları çekildi.

18 Haziran 2019, Salı 18:35
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Şampiyonlar Ligi'nde 1. ön eleme kuraları çekildi

UEFA'nın İsviçre'nin Nyon kentindeki merkezinde gerçekleştirilen Şampiyonlar Ligi 1. ön eleme kura çekimine 32 takım katıldı. 

Bu turda maçlar 9-10 ve 16-17 Temmuz tarihlerinde oynanacak. 

Kura çekiminde eşleşmeler şöyle oluştu: 

Nomme Kalju (Estonya) - Şkendiya (Kuzey Makedonya) 

Süduva (Litvanya) - Kızılyıldız (Sırbistan) 

Ararat-Armenia (Ermenistan) - AIK (İsveç) 

Astana (Kazakistan) - CFR Cluj (Romanya) 

Ludogorets (Bulgaristan) - Ferencvaros (Macaristan) 

Celtic (İskoçya) - Saraybosna (Bosna Hersek) 

Sheriff (Moldova) - Saburtalo (Gürcistan) 

F91 Dudelange (Lüksemburg) - Valletta (Malta) 

Partizani (Arnavutluk) - Karabağ (Azerbaycan) 

Slovan Bratislava (Slovakya) - Sutjeska (Karadağ) 

Linfield (Kuzey İrlanda) - Rosenborg (Norveç) 

Valur Reykjavik (İzlanda) - Maribor (Slovenya) 

Dundalk (İrlanda Cumhuriyeti) - Riga (Letonya) 

The New Saints (Galler) - Ön eleme turunu kazanan takım 

HJK Helsinki (Finlandiya) - HB Torshavn (Faroe Adaları) 

BATE Borisov (Belarus) - Piast Gliwice (Polonya) 

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