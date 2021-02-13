Yaklaşık 1 yıldır tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs, hayatımızın her alanında olduğu gibi futbolda da işleri zorlaştırmaya devam ediyor... Avrupa’da maçlar, seyircisiz olarak oynanırken, artık virüsün ülkelerdeki farklı etkileri de, karşılaşmaların oynanacağı yerleri bile etkiliyor. Ülkelerin salgın sebebiyle koydukları seyahat kısıtlamaları, önümüzdeki hafta kaldığı yerden yeniden başlayacak olan Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi’ndeki bazı karşılaşmaların normalde oynanması gereken sadece statları değil, ülkenin bile değişmesini sağladı! Şu an itibariyle Devler Ligi’nde 3, Avrupa Ligi’nde de 4 maç farklı ülkelerdeki statlarda oynanacak.

Leipzig-Liverpool’la başladı...

Bilindiği gibi ilk olarak 16 Şubat’taki Leipzig-Liverpool arasındaki Kupa 1 Son 16 turu heyecanı, Almanya yerine Macaristan’ın başkenti Budapeşte’ye alınmıştı. Budapeşte’nin daha sonra, 24 Şubat’taki M’Gladbach-M.City karşılaşmasına da ev sahipliği yapacağı ilan edilmişti. Son olarak 18 Şubat’ta Roma’da oynanacak Benfica-Arsenal eşleşmesinin rövanşının ise 25 Şubat’ta İngiltere’de değil, Yunanistan’ın Pire kentindeki Georgios Karaiskaki Stadı’nda oynanacağı açıklandı.



