Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Lyon büyük bir sürpriz yaparak Manchester City karşısında sahadan 3-1 galip ayrıldı. Böylece Şampiyonlar Ligi tarihinde ilk kez yarı finalde aynı anda İtalyan, İngiliz ve İspanyol takımları yer alamamış oldu. Kupa 1'de en son 1990-91 sezonunda yarı finalde İtalyan, İngiliz ve İspanyol takımı yer almamış ancak o dönemde kupa, Şampiyon Kulüpler Kupası olarak geçiyordu.

1990-91 sezonunda yarı final aşamasında, Bayern Münih ile Kızılyıldız ve Marsilya ile Spartak Moskova eşleşmişti. Finale kalan takımlardan Kızılyıldız, Marsilya'yı penaltı vuruşları sonucu geçip Şampiyon Kulüpler Kupasını kazanmıştı. Sonraki yıldan itibaren adı Şampiyonlar Ligi olarak değişen yeni statüsü ve grup aşamasının yayından önemli maddi imkanları ve prestiji ile öne çıkan Turnuvada yarı finalde hep İspanyol ve İngiliz takımları yer almıştı

İspanyol ve İngiliz takımlarının yer almadığı son yarı final ise 1996-97 sezonunda olmuş o sezon kupayı B. Dortmund kazanmıştı

Bu sezon yarı finalistler

RB Leipzig (Almanya) - PSG (Fransa)

Bayern Münih (Almanya) - Lyon (Fransa)