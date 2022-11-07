Şampiyonlar Ligi son 16 turu eşleşmeleri belli oldu

Şampiyonlar Ligi'nde 2022-23 sezonunun grup etabı, salı ve çarşamba günü oynanan maçlarla tamamlandı. E, F, G, H gruplarında oynanan maçların ardından ilk 2 sırada tamamlayan takımlardan Chelsea, Real Madrid , Manchester City ve Benfica grup lideri olarak, Milan, Leipzig Borussia Dortmund ve Paris Saint-Germain ise grup ikinci olarak son 16 turuna yükseldi.

A, B, C ve D gruplarında ilk 2 sırada tamamlayan takımlardan Porto , Bayern Münih , Napoli ve Tottenham grup lideri olarak, Club Brugge, Liverpool, Inter ve Eintracht Frankfurt ise grup ikinci olarak son 16 turuna yükselmişti.

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu eşleşmeleri bugün gerçekleştirilen kura çekimiyle belli oldu.

Avrupa’nın en prestijli organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamalarını ilk iki sırada bitiren takımlar, son 16’ya yükselmişti. Bugün İsviçre’nin Nyon şehrindeki UEFA merkezinde, TFF Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop'un katılımıyla yapılan kura çekimiyle de Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu eşleşmeleri belirlendi.

İşte UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 Turu eşleşmeleri

RB Leipzig-Manchester City

Club Brugge- Benfica

Liverpool- Real Madrid

Milan- Tottenham Hotspur

Eintracht Frankfurt- Napoli

Borussia Dortmund- Chelsea

Inter- Porto

Paris Saint Germain- Bayern Münih





Şampiyonlar Ligi son 16 turu maçları ne zaman oynanacak?

Çift maçlı eleme sistemine göre oynanacak son 16 turunun ilk maçları, 14-15 ve 21-22 Şubat 2023, rövanşları ise 7-8 ve 14-15 Mart 2023 tarihlerinde yapılacak.

SON 16'YA KALAN TAKIMLAR

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16'ya kalan takımlar şöyle:

Bayern, Benfica, Chelsea, Club Brugge, Dortmund, Frankfurt, Inter, Liverpool, Man City, Napoli, Paris Saint-Germain, Porto, Real Madrid, Tottenham, Milan, Leipzig

Şampiyonlar Ligi kura çekimi saat kaçta, hangi kanalda?

Son 16'ya kalan takımların eşleşmelerinin belli olacağı Şampiyonlar Ligi kura çekimi bugün saat 14.00'te yapılacak ve TV 8.5'tan canlı yayınlanacak.







