Şampiyonlar Ligi | Sevilla-Salzburg maç sonucu: 1-1

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde büyük heyecan başladı. G Grubu ilk maçında Sevilla, Salzburg'u konuk etti. Ramon Sanchez Pizjuan'da oynanan ve Belaruslu hakem Aleksei Kulbakov'un yönettiği gecenin açılış maçında eşitlik bozulmadı.

13. dakikada Karim Adeyemi ile penaltı kaçıran Salzburg, 21. dakikada ise öne geçti. Bu sefer topun başına geçen Luka Susic, penaltıda hata yapmadı.

37. dakikada bir penaltı daha kazanan Avusturya ekibinde Susic, kendisinin ve takımının 2. golünü atma fırsatını kullanamadı.

Kaçan iki penaltının ardından oyunun kontrolünü eline alan Sevilla, 42. dakikada Ivan Rakitic'in penaltı golüyle skoru eşitledi.

İspanyol ekibinde Youssef En Nesyri, 50. dakikada kırmızı kartla oyun dışı kalırken, kalan dakikalarda başka gol olmadı ve mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.







