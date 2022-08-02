Şampiyon Trabzonspor ’un Devler Ligi Play-Off turundaki rakibi bugün belli olacak. Bordo- Mavililer; Kopenhag veya Kızılyıldız-Pyunik, Ludogorets-Dinamo Zagreb ya da Sherrif-Viktor Plzen eşleşmelerinden birinin galibiyle gruplara kalmak için karşılaşacak.

Şampiyonlar Ligi play-off kura çekimi saat kaçta?

İsveçre’nin Nyon kentindeki kura çekimi TSİ 13.00’te başlayacak. UEFA'nın resmi sitesinden kura çekim töreni canlı yayınlanacak.

UEFA’nın daha önce açıkladığı takvime göre Play-Off turu ilk maçı 16-17 Ağustos, rövanşı ise 23-24 Ağustos tarihlerinde oynanacak. Karadeniz ekibi, Play- Off’u geçmesi halinde çok önemli bir geliri de kasasına koyacak.

Devler Ligi’nde gruplara katılım bedeli; 15 milyon 640 bin Euro. Trabzonspor’un alacağı yayın geliri; 2 milyon 700 bin Euro, katsayı geliri ise 1 milyon 137 bin Euro... Trabzonspor, Play-Off’u geçmesi halinde 19 milyon Euro’nun üzerinde bir rakam kazanacak. Gruplarda her galibiyete 2.8 milyon Euro, beraberliğe de 930 bin Euro veriliyor.