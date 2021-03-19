ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI EL Mİ DEĞİŞTİRİYOR? UEFA AÇIKLAMA YAPTI

Sosyal medyada Şampiyonlar Ligi maçlarını dört yıllığına TİVİBU’nun aldığı şeklinde haberler çıkmaya başlamıştı.

UEFA’nın bu maçları pazarlayan şirketi TEAM’in yetkilileri ihale sürecinin bitmediğini açıkladı. İhalenin Mart ayı sonunda biteceği bilgisini veren TEAM Market yöneticileri, ”Zaman zaman bazı ülkelerde böyle manipilasyonlar yapılabiliyor” ifadesini kullandılar.

Şampiyonlar Ligi’nin yayın hakları ile Türkiye’de Saran Group, D Smart, TİVİBU, Exxen, Turkcell TV, Vodafone TV, TRT ve TV8’nin ilgilendiği biliniyor

Türkiye'de hem Şampiyonlar Ligi, hem de UEFA Avrupa Ligi'ni şu anda beIN Sports yayınlıyor.