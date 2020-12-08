UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup maçlarının 6. haftası 8-9 Aralık'ta oynanacak. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonu olan dev turnuvada mücadele eden tek temsilcimiz Başakşehir, Fransız devi PSG'ye konuk olacak. Okan Buruk'un ekibi, geçtiğimiz hafta Leipgiz'e 4-3 kaybetmiş ve son hafta öncesi Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi defterini kapatmıştı. Haftanın en dikkat çeken maçı İspanya'da oynanacak. Cristiano Ronaldo ile Lionel Messi'nin karşı karşıya geleceği Barcelona - Juventus kapışması, futbolseverler tarafından heyecanla takip edilecek.

Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

8 Aralık Salı:

20.55 Lazio - Club Brugge (beIN Sports 2)

20.55 Zenit - Borussia Dortmund (beIN Sports 4)

23.00 Rennes - Sevilla (beIN MAX 2)

23.00 Chelsea - Krasnodar (beIN MAX 1)

23.00 Dinamo Kiev - Ferencvaros (beIN Connect)

23.00 Barcelona - Juventus (beIN Sports 2)

23.00 PSG - Başakşehir (beIN Sports 1)

23.00 Leipzig - Manchester United (beIN Sports 4)

9 Aralık Çarşamba:

20.55 Ajax - Atalanta (beIN Sports 3)

20.55 Midtjylland - Liverpool (beIN Sports 4)

23.00 Bayern Münih - Lokomotiv Moskova (beIN Sports 4)

23.00 Salzburg - Atletico Madrid (beIN Sports 3)

23.00 Inter - Shakhtar Donetsk (beIN Sports 2)

Şampiyonlar Ligi'nde hangi takımlar gruptan çıktı?

A Grubu'nda yer alan son şampiyon Bayern Münih, 13 puanla liderlik koltuğunu garantiledi. Atletico Madrid ile Salzburg, 2. olarak bir üst tura yükselmenin peşinde olacak.

B Grubu'nda puanlar çok yakın. Lider Gladbach'ın 8 puanı bulunuyor. 7'şer puanlı Shakhtar ile Real Madrid'in ardından 5 puanlı Inter, son sırada yer alıyor. Üst tur ve Avrupa Ligi bileti son hafta maçlarının ardından belli olacak.

C Grubu'nda 13 puanlı Manchester City ile 10 puanlı Porto, son 16'yı garantilediler. Olympiakos ile Marsilya, Avrupa Ligi için sahaya çıkacaklar.

D Grubu'nda geçtiğimiz hafta Ajax'ı 1-0'la geçen Liverpool, lider olarak son 16'ya yükseldi. Ajax-Atalanta maçının sonucu gruptan çıkacak 2. takımı belirleyecek.

E Grubu'nda 13 puanlı Chelsea ile 10 puanlı Sevilla, son 16'ya yükselen iki ekip oldu. Krasnodar'ın Chelsea deplasmanında alacağı 1 puan veya Rennes'in Sevilla karşısında puan kaybetmesi, Rus ekibinin Avrupa Ligi'nde devam etmesini sağlayacak.

F Grubu'nda Borussia Dortmund, 10 puanla liderlik koltuğunda oturuyor ve son 16'yı garantiledi. 9 puanlı Lazio ile 7 puanlı Club Brugge'ün karşı karşıya geleceği 90 dakikanın ardından gruptan çıkacak ikinci takım belli olacak.

G Grubu'nda mucize olmadı ve 15 puanlı lider Barcelona ile 12 puanlı Juventus, son 16'ya el ele yükseldiler. Kiev ile Ferencvaros'un karşılacağı mücadele sonrası Avrupa Ligi biletini alan ekip belirlenecek.

Temsilcimiz Başakşehir'in yer aldığı H Grubu'nda 3 takımın da iddiası bulunuyor. Manchester United, PSG ve Leipzig'in 9 puanı bulunuyor. PSG, Başakşehir'i, Leipzig ise United'ı konuk edecek. Oynanacak 90 dakikaların ardından Son 16 ve Avrupa Ligi'nde yoluna devam edecek ekipler belli olacak.