Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Şampiyonlar Ligi maç programı...
Şampiyonlar Ligi'nde geri sayım sona erdi. Büyük heyecan Son 16 Turu maçlarıyla devam edecek. Gecenin kapışması Fransa'da olacak, PSG ile Real Madrid kozlarını paylaşacak. Son 16'nın diğer maçında ise Sporting, Manchester City'yi ağırlayacak. Futbolseverler, Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? sorularının yanıtlarını araştırıyor. Detaylar haberimizde.
Şampiyonlar Ligi'nde Son 16 Turu heyecanı başlıyor. Avrupa'nın 1 numaralı arenasında devleri kozlarını paylaşacak, birbirinden önemli maçlar oynanacak. Son 16 turunda 15 Şubat Salı ve 16 Şubat Çarşamba günü toplam 4 karşılaşma yapılacak. Bu turun ilk mücadeleleri, 22 ve 23 Şubat'taki müsabakalarla tamamlanacak. Çeyrek finale yükselen takımlar, 8-9 ve 15-16 Mart tarihlerindeki rövanş karşılaşmaları sonunda belli olacak.
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Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda, saat kaçta?
Şampiyorlar Ligi mücadeleleri ülkemizde Exxen'den canlı olarak yayınlanıyor...
15 Şubat Salı:
Paris Saint-Germain - Real Madrid
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Sporting - Manchester City
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16 Şubat Çarşamba:
Inter - Liverpool
Salzburg - Bayern Münih
22 Şubat Salı:
Chelsea - Lille
Villarreal - Juventus
23 Şubat Çarşamba:
Atletico Madrid - Manchester United
Benfica - Ajax