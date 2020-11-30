Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?
Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta heyecanı yaşanacak. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. hafta grup maçlarından birbirinden kritik maçlar oynanacak. Temsilcimiz Başakşehir'in Leipzig'i konuk edeceği haftada özellikle, Atletico-Madrid-Bayern Münih, Gladbach-Inter, Liverpool-Ajax, Manchester United-PSG maçlarının skorları heyecanla bekleniyor. Futbolseverler geri sayıma geçti, google aramaları başladı: Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Tüm detaylar haberimizde.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup maçlarının 5. haftası salı ve çarşamba günü oynanacak maçlarla sona erecek. Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcimiz Başakşehir, ilk maçta 2-0 kaybettiği Leipzig'ten rövanşı İstanbul'da almaya çalışacak. Başakşehir'in de bulunduğu H Grubu'nun diğer maçında Manchester United-PSG kapışması yaşanacak. Birbirinden kritik maçların oynanacağı 5. haftada özellikle Atletico-Madrid-Bayern Münih, Gladbach-Inter, Liverpool-Ajax, maçlarının skorları heyecanla bekleniyor.
Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?
Ligde 5. hafta maçlarının programı (TSİ) şöyle:
1 Aralık Salı:
20.55 Lokomotiv Moskova - Salzburg (beIN Connect)
20.55 Shakhtar Donetsk - Real Madrid (beIN Connect)
23.00 Atletico Madrid - Bayern Münih (beIN Connect)
23.00 Borussia Mönchengladbach - Inter (beIN Connect)
23.00 Marsilya - Olympiakos (beIN Connect)
23.00 Porto - Manchester City (beIN Connect)
23.00 Liverpool - Ajax (beIN Connect)
23.00 Atalanta - Midtjylland (beIN Connect)
2 Aralık Çarşamba:
20.55 Krasnodar - Rennes (beIN Connect)
20.55 Medipol Başakşehir - Leipzig (beIN Connect)
23.00 Sevilla - Chelsea (beIN Connect)
23.00 Borussia Dortmund - Lazio (beIN Connect)
23.00 Club Brugge - Zenit (beIN Connect)
23.00 Juventus - Dinamo Kiev (beIN Connect)
23.00 Ferencvaros - Barcelona (beIN Connect)
23.00 Manchester United - PSG (beIN Connect)