Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup maçlarının 5. haftası salı ve çarşamba günü oynanacak maçlarla sona erecek. Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcimiz Başakşehir, ilk maçta 2-0 kaybettiği Leipzig'ten rövanşı İstanbul'da almaya çalışacak. Başakşehir'in de bulunduğu H Grubu'nun diğer maçında Manchester United-PSG kapışması yaşanacak. Birbirinden kritik maçların oynanacağı 5. haftada özellikle Atletico-Madrid-Bayern Münih, Gladbach-Inter, Liverpool-Ajax, maçlarının skorları heyecanla bekleniyor.

Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Ligde 5. hafta maçlarının programı (TSİ) şöyle:

1 Aralık Salı:

20.55 Lokomotiv Moskova - Salzburg (beIN Connect)

20.55 Shakhtar Donetsk - Real Madrid (beIN Connect)

23.00 Atletico Madrid - Bayern Münih (beIN Connect)

23.00 Borussia Mönchengladbach - Inter (beIN Connect)

23.00 Marsilya - Olympiakos (beIN Connect)

23.00 Porto - Manchester City (beIN Connect)

23.00 Liverpool - Ajax (beIN Connect)

23.00 Atalanta - Midtjylland (beIN Connect)

2 Aralık Çarşamba:

20.55 Krasnodar - Rennes (beIN Connect)

20.55 Medipol Başakşehir - Leipzig (beIN Connect)

23.00 Sevilla - Chelsea (beIN Connect)

23.00 Borussia Dortmund - Lazio (beIN Connect)

23.00 Club Brugge - Zenit (beIN Connect)

23.00 Juventus - Dinamo Kiev (beIN Connect)

23.00 Ferencvaros - Barcelona (beIN Connect)

23.00 Manchester United - PSG (beIN Connect)