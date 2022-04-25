Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi maç programı...
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasının yarı finalinde ilk maçlar, yarın ve 27 Nisan Çarşamba günü oynanacak. Organizasyonda yarı final rövanş maçları ise 3-4 Mayıs tarihlerinde oynanacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı final maçları yarın başlayacak. İlk maçlar, yarın ve 27 Nisan Çarşamba günü oynanacak. Organizasyonda yarı final rövanş maçları ise 3-4 Mayıs tarihlerinde oynanacak.
Tamamı TSİ 22.00'te başlayacak çeyrek final turu ilk maçlarının programı şöyle:
Yarın:
Manchester City (İngiltere) - Real Madrid (İspanya)
27 Nisan Çarşamba:
Liverpool (İngiltere) - Villarreal (İspanya)
Maçlar EXXEN üzerinden canlı yayınlanacak.