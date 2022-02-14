Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu heyecanı yaşanıyor. Devler Ligi'nde Avrupa'nın devleri kozlarını paylaşacak. son 16 turunda 15 Şubat Salı ve 16 Şubat Çarşamba günü toplam 4 karşılaşma yapılacak. Bu turun ilk mücadeleleri, 22 ve 23 Şubat'taki müsabakalarla tamamlanacak.

Çeyrek finale yükselen takımlar, 8-9 ve 15-16 Mart tarihlerindeki rövanş karşılaşmaları sonunda belli olacak.

Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda, saat kaçta?

Şampiyorlar Ligi mücadeleleri ülkemizde beIN SPORTS'tan canlı olarak yayınlanıyor...

15 Şubat Salı:

Paris Saint-Germain - Real Madrid

Sporting Lizbon - Manchester City

16 Şubat Çarşamba:

Inter - Liverpool

Salzburg - Bayern Münih

22 Şubat Salı:

Chelsea - Lille

Villarreal - Juventus

23 Şubat Çarşamba:

Atletico Madrid - Manchester United

Benfica - Ajax