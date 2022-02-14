Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda, saat kaçta? Şampiyonlar Ligi maç programı...
Şampiyonlar Ligi'nde heyecan son 16 turu maçlarıyla devam edecek. Devler liginde birbirinden önemli karşılaşmalar oynanacak. Peki, Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda, saat kaçta? Şampiyonlar Ligi maç programı... Detaylar haberimizde.
Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu heyecanı yaşanıyor. Devler Ligi'nde Avrupa'nın devleri kozlarını paylaşacak. son 16 turunda 15 Şubat Salı ve 16 Şubat Çarşamba günü toplam 4 karşılaşma yapılacak. Bu turun ilk mücadeleleri, 22 ve 23 Şubat'taki müsabakalarla tamamlanacak.
Çeyrek finale yükselen takımlar, 8-9 ve 15-16 Mart tarihlerindeki rövanş karşılaşmaları sonunda belli olacak.
Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda, saat kaçta?
Şampiyorlar Ligi mücadeleleri ülkemizde beIN SPORTS'tan canlı olarak yayınlanıyor...
15 Şubat Salı:
Paris Saint-Germain - Real Madrid
Sporting Lizbon - Manchester City
16 Şubat Çarşamba:
Inter - Liverpool
Salzburg - Bayern Münih
22 Şubat Salı:
Chelsea - Lille
Villarreal - Juventus
23 Şubat Çarşamba:
Atletico Madrid - Manchester United
Benfica - Ajax