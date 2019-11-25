Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda, saat kaçta?

Futbolda UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında 5. hafta heyecanı başlıyor. Bu sezon finaline İstanbul’un ev sahipliği yapacağı Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonu Şampiyonlar Ligi’nin 5. hafta karşılaşmaları, yarın ve 27 Kasım Çarşamba günü oynanacak.

Türkiye’nin Şampiyonlar Ligi’ndeki tek temsilcisi Galatasaray, 4 maçta 1 puan elde ettiği A Grubu’nda yarın TSİ 20.55’te Belçika’nın Club Brugge ekibini ağırlayacak.

Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda?

26 Kasım Salı:

20.55 Galatasaray - Club Brugge (Belçika) (beIN SPORTS HD1)

20.55 Lokomotiv Moskova (Rusya) - Bayer Leverkusen (Almanya) (beIN SPORTS HD2)

23.00 Real Madrid (İspanya) - Paris Saint-Germain (Fransa) (beIN SPORTS HD1)

23.00 Kızılyıldız (Sırbistan) - Bayern Münih (Almanya) (beIN MAX1)

23.00 Tottenham (İngiltere) - Olympiakos (Yunanistan) (beIN SPORTS HD4)

23.00 Atalanta (İtalya) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan) (beIN MAX2)

23.00 Manchester City (İngiltere) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna) (beIN SPORTS 3)

23.00 Juventus (İtalya) - Atletico Madrid (İspanya) (beIN SPORTS 2)

27 Kasım Çarşamba:

20.55 Zenit (Rusya) - Olympique Lyon (Fransa) (beIN SPORTS HD2)

20.55 Valencia (İspanya) - Chelsea (İngiltere) (beIN SPORTS HD1)

23.00 Liverpool (İngiltere) - Napoli (İtalya) (beIN SPORTS HD2)

23.00 Genk (Belçika) - Salzburg (Avusturya) (beIN MAX2)

23.00 Barcelona (İspanya) - Borussia Dortmund (Almanya) (beIN SPORTS HD1)

23.00 Slavia Prag (Çekya) - Inter (İtalya) (beIN SPORTS HD4)

23.00 Leipzig (Almanya) - Benfica (Portekiz) (beIN MAX1)

23.00 Lille (Fransa) - Ajax (Hollanda) (beIN SPORTS HD3)