Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda, saat kaçta?

Finaline İstanbul'un ev sahipliği yapacağı Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nin ikinci hafta karşılaşmaları, 1-2 Ekim'de oynanacak.

Türkiye'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcisi Galatasaray, A Grubu'ndaki ikinci maçında 1 Ekim Salı günü saat 22.00'de Fransa'nın Paris Saint-Germain (PSG) ekibini konuk edecek. Mücadele beIN SPORTS HD 1'den canlı olarak ekranlara gelecek. Galatasaray - PSG maçı dışında bu akşam 7 karşılaşma daha oynanacak. Ayrıca çarşamba günü de 8 karşılaşma oynanacak. İşte Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak maçların yayın programı ve detaylar...

Şampiyonlar Ligi maçları saat kaçta, hangi kanalda?

1 Ekim Salı:

19.55 Real Madrid - Club Brugge (beIN SPORTS 2)

19.55 Atalanta - Shakhtar Donetsk (beIN MAX 1)

22.00 Galatasaray - PSG (beIN SPORTS 1)

22.00 Tottenham - Bayern Münih (beIN SPORTS 2)

22.00 Kızılyıldız - Olympiakos (beIN CONNECT)

22.00 Manchester City - Dinamo Zagreb (beIN MAX 2)

22.00 Juventus - Bayer Leverkusen (beIN MAX 1)

22.00 Lokomotiv Moskova - Atletico Madrid (beIN CONNECT)

2 Ekim Çarşamba:

19.55 Genk - Napoli (beIN SPORTS 1)

19.55 Slavia Prag - Borussia Dortmund (beIN SPORTS 2)

22.00 Liverpool - Salzburg (beIN MAX 1)

22.00 Barcelona - Inter (beIN SPORTS 1)

22.00 Leipzig - Olympique Lyon (beIN CONNECT)

22.00 Zenit - Benfica (beIN CONNECT)

22.00 Lille - Chelsea (beIN SPORTS 2)

22.00 Valencia - Ajax (beIN MAX 2)

Grupta ilk iki sıra tur atlayacak

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 8 grupta ilk iki sırayı alacak takımlar, adlarını ikinci tura yazdıracak. Gruplarını 3. sırada tamamlayacak ekipler ise yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek. Şampiyonlar Ligi'nde takımlar, ikinci turdan itibaren iki maçlı eleme usulüyle oynanacak eşleşmelerden galip çıkarak finale yükselmeye çalışacak.

Şampiyonlar Ligi'nde 2019-2020 sezonu finali, 30 Mayıs 2020'de İstanbul'daki Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

Şampiyonlar Ligi Gruplar

Galatasaray'ın A Grubu'nda Belçika'nın Club Brugge, Fransa'nın Paris Saint-Germain ve İspanya'nın Real Madrid takımlarıyla mücadele edeceği Şampiyonlar Ligi grupları şöyle:

A Grubu: Paris Saint-Germain, Real Madrid, Club Brugge, Galatasaray

B Grubu: Bayern Münih, Tottenham, Olympiakos, Kızılyıldız

C Grubu: Manchester City, Shakhtar Donetsk, Dinamo Zagreb, Atalanta

D Grubu: Juventus, Atletico Madrid, Bayer Leverkusen, Lokomotiv Moskova

E Grubu: Liverpool, Napoli, Salzburg, Genk

F Grubu: Barcelona, Borussia Dortmund, Inter, Slavia Prag

G Grubu: Zenit, Benfica, Olympique Lyon, Leipzig

H Grubu: Chelsea, Ajax, Valencia, Lille

Maç tarihleri

Şampiyonlar Ligi'nde maç tarihleri şu şekilde:

Grup 2. maçları: 1-2 Ekim

Grup 3. maçları: 22-23 Ekim

Grup 4. maçları: 5-6 Kasım

Grup 5. maçları: 26-27 Kasım

Grup 6. maçları: 10-11 Aralık

Son 16 turu ilk maçları: 18-19 Şubat 2020 ve 25-26 Şubat 2020

Son 16 turu rövanş maçları: 10-11 Mart 2020 ve 17-18 Mart 2020

Çeyrek final ilk maçları: 7-8 Nisan 2020

Çeyrek final rövanş maçları: 14-15 Nisan 2020

Yarı final ilk maçları: 28-29 Nisan 2020

Yarı final rövanş maçları: 5-6 Mayıs 2020

Final maçı: 30 Mayıs 2020