Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda, saat kaçta?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı finalistler belli oluyor. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan, çeyrek final rövanş maçlarıyla devam edecek. Peki, Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda, saat kaçta?

16 Nisan 2019, Salı 17:39 Son Güncelleme:
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Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda, saat kaçta?

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu hafta oynanacak 4 rövanş karşılaşmasıyla yarı finalistler belli olacak. 

Çeyrek final rövanşlarında 16 Nisan Salı günü TSİ 22.00'de Juventus-Ajax (1-1) ve Barcelona-Manchester United (1-0), 17 Nisan Çarşamba günü de aynı saatte Porto-Liverpool (0-2) ve Manchester City-Tottenham (0-1) maçları yapılacak. Karşılaşmalar beIN Sports kanallarından naklen yayınlanacak.

Yarı finalde Manchester City-Tottenham ile Juventus-Ajax eşleşmelerinin galipleri birbirlerine rakip olacak. Barcelona-Manchester United ile Porto-Liverpool eşleşmelerinde tur atlayan ekipler de yarı finalin diğer ayağında karşılaşacak.

Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda?

Bugün

22:00 | Barcelona - Juventus (beIN SPORTS 1)

22:00 | Juventus - Ajax (beIN SPORTS 2)

17 Nisan Çarşamba

22:00 Manchester City - Tottenham

22:00 Porto - Liverpool


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