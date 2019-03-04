Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda, saat kaçta?
Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek finalistler belli oluyor. Yarın başlayacak UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşlarında Borussia Dortmund-Tottenham ve Real Madrid-Ajax karşılaşmaları oynanacak. Peki, Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda, saat kaçta? Detaylar haberimizde...
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşları, yarın oynanacak maçlarla başlayacak. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasının son 16 turunda yarın ve 6 Mart Çarşamba günü 4 rövanş karşılaşması yapılacak.
Rövanş mücadeleleri, 12-13 Mart’taki müsabakalarla tamamlanacak ve çeyrek finale yükselen takımlar belli olacak. Tamamı TSİ 23.00’te başlayacak son 16 turu rövanş maçlarının programı şöyle:
Yarın:
Borussia Dortmund (Almanya) - Tottenham (İngiltere) (0-3) (beIN SPORTS 2)
Real Madrid (İspanya) - Ajax (Hollanda) (2-1) (beIN SPORTS 1)
6 Mart Çarşamba:
Paris Saint-Germain (Fransa) - Manchester United (İngiltere) (2-0) (beIN SPORTS 2)
Porto (Portekiz) - Roma (İtalya) (1-2) (beIN SPORTS 1)
12 Mart Salı:
Juventus (İtalya) - Atletico Madrid (İspanya) (0-2)
Manchester City (İngiltere) - Schalke 04 (Almanya) (3-2)
13 Mart Çarşamba:
Barcelona (İspanya) - Olympique Lyon (Fransa) (0-0)
Bayern Münih (Almanya) - Liverpool (İngiltere) (0-0)