Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda, saat kaçta?

Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek finalistler belli oluyor. Yarın başlayacak UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşlarında Borussia Dortmund-Tottenham ve Real Madrid-Ajax karşılaşmaları oynanacak. Peki, Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda, saat kaçta? Detaylar haberimizde...

04 Mart 2019, Pazartesi 11:02
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Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda, saat kaçta?

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşları, yarın oynanacak maçlarla başlayacak. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasının son 16 turunda yarın ve 6 Mart Çarşamba günü 4 rövanş karşılaşması yapılacak.

Rövanş mücadeleleri, 12-13 Mart’taki müsabakalarla tamamlanacak ve çeyrek finale yükselen takımlar belli olacak. Tamamı TSİ 23.00’te başlayacak son 16 turu rövanş maçlarının programı şöyle:

Yarın:

Borussia Dortmund (Almanya) - Tottenham (İngiltere) (0-3) (beIN SPORTS 2)

Real Madrid (İspanya) - Ajax (Hollanda) (2-1) (beIN SPORTS 1)

6 Mart Çarşamba:

Paris Saint-Germain (Fransa) - Manchester United (İngiltere) (2-0) (beIN SPORTS 2)

Porto (Portekiz) - Roma (İtalya) (1-2) (beIN SPORTS 1)

12 Mart Salı:

Juventus (İtalya) - Atletico Madrid (İspanya) (0-2)

Manchester City (İngiltere) - Schalke 04 (Almanya) (3-2)

13 Mart Çarşamba:

Barcelona (İspanya) - Olympique Lyon (Fransa) (0-0)

Bayern Münih (Almanya) - Liverpool (İngiltere) (0-0)

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