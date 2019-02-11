Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda, saat kaçta?
Şampiyonlar Ligi’nde son 16 turu başlıyor. Yarın başlayacak UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunun ilk gününde, Roma-Porto ve Manchester United-PSG karşılaşmaları oynanacak. Peki, Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda, saat kaçta? Detaylar haberimizde...
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu, oynanacak maçlarla başlayacak. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasının son 16 turunda yarın ve 13 Şubat Çarşamba günü toplam 4 karşılaşma yapılacak. Bu turun ilk mücadeleleri, 19 ve 20 Şubat’taki müsabakalarla tamamlanacak. Çeyrek finale yükselen takımlar, 5-6 Mart ve 12-13 Mart tarihlerindeki rövanş karşılaşmaları sonunda belli olacak.
Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda?
Tamamı TSİ 23.00’te başlayacak son 16 turu ilk maçlarının programı şöyle:
12 Şubat Salı:
Roma - Porto (beIN SPORTS 1)
Manchester United - Paris Saint-Germain (beIN SPORTS 2)
13 Şubat Çarşamba:
Tottenham - Borussia Dortmund (beIN SPORTS 2)
Ajax - Real Madrid (beIN SPORTS 1)
19 Şubat:
Olympique Lyon - Barcelona
Liverpool - Bayern Münih
20 Şubat:
Atletico Madrid - Juventus
Schalke 04 - Manchester City