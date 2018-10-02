Şampiyonlar Ligi'nde bu hafta 2. hafta maçları oynanacak. Temsilcimiz Galatasaray deplasmanda Porto ile karşılaşacak. Ayrıca 2 Ekim Salı ve 3 Ekim Çarşamba günü 16 karşılaşma var. Ancak maçların yayınları ile ilgili sıkıntı devam ediyor. Şampiyonlar Ligi'nin Türkiye resmi yayıncısı belli olmadı. Futbolseverler merakla Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda, saat kaçta? Sorularının cevabını arıyor. Geçtiğimiz hafta son dakika açıklamayla 1 haftalığına Şampiyonlar Ligi maçları beIN SPORTS almıştı. Bu hafta maçların oynanmasına kısa bir süre var ancak yayıncı henüz netleşmedi.

Şampiyonlar Ligi 2. hafta maç programı...

2 Ekim Salı:

19.55 Hoffenheim (Almanya) - Manchester City (İngiltere)

19.55 Juventus (İtalya) - Young Boys (İsviçre)

22.00 AEK (Yunanistan) - Benfica (Portekiz)

22.00 Bayern Münih (Almanya) - Ajax (Hollanda)

22.00 Olympique Lyon (Fransa) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna)

22.00 Roma (İtalya) - Viktoria Plzen (Çekya)

22.00 CSKA Moskova (Rusya) - Real Madrid (İspanya)

22.00 Manchester United (İngiltere) - Valencia (İspanya)

3 Ekim Çarşamba:

19.55 Paris Saint-Germain (Fransa) - Kızılyıldız (Sırbistan)

19.55 Lokomotiv Moskova (Rusya) - Schalke 04 (Almanya)

22.00 Borussia Dortmund (Almanya) - Monaco (Fransa)

22.00 Atletico Madrid (İspanya) - Club Brugge (Belçika)

22.00 PSV (Hollanda) - Inter (İtalya)

22.00 Tottenham (İngiltere) - Barcelona (İspanya)

22.00 Napoli (İtalya) - Liverpool (İngiltere)

22.00 Porto (Portekiz) - Galatasaray