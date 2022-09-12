Şampiyonlar Ligi'nde ikinci hafta heyecanı yaşanacak. A Grubu'nda Liverpool - Ajax, C Grubu'nda Bayern Leverkusen - Atletico Madrid, G Grubu'nda Manchester City - Borussia Dortmund gibi önemli mücadelelere sahne olacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. hafta maçlarının programı şöyle:

13 Eylül Salı:

A Grubu: Liverpool (İngiltere) - Ajax (Hollanda)

B Grubu: Porto (Portekiz) - Club Brugge (Belçika), Bayern Leverkusen (Almanya) - Atletico Madrid (İspanya)

C Grubu: Viktoria Plzen (Çekya) - Inter (İtalya), Bayern Münih (Almanya) - Barcelona (İspanya)

D Grubu: Sporting (Portekiz) - Tottenham (İngiltere), Olimpik Marsilya (Fransa) - Eintracht Frankfurt (Almanya)

14 Eylül Çarşamba:

A Grubu: Rangers (İskoçya)- Napoli (İtalya)

E Grubu: Milan (İtalya) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan), Chelsea (İngiltere) - Salzburg (Avusturya)

F Grubu: Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - Celtic (İskoçya), Real Madrid (İspanya)- Leipzig (Almanya)

G Grubu: Manchester City (İngiltere) - Borussia Dortmund (Almanya), Kopenhag (Danimarka) - Sevilla (İspanya)

H Grubu: Juventus (İtalya) - Benfica (Portekiz), Maccabi Haifa (İsrail) - Paris Saint-Germain (Fransa)

Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?

2. hafta maçları yarın ve çarşamba günü oynanacak. EXXEN dijital platformdan canlı yayınlanacak. Ayrıca maçların anlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...