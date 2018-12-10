Şampiyonlar ligi maçları hangi kanalda? 6. hafta programı...

UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında son hafta maçları yarın başlayacak. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunun 6. hafta karşılaşmaları, yarın ve 12 Aralık Çarşamba günü oynanacak. Beş maçta topladığı 4 puanla D Grubu’nun 3. sırasında yer alan Galatasaray, yarın saat 20.55’te Portekiz’in Porto takımını konuk edecek. Şampiyonlar Ligi’nde üst tura çıkma şansı bulunmayan sarı-kırmızılılar, grubu, 6. haftaya 3 puanla son sırada giren Lokomotiv Moskova’nın önünde bitirerek UEFA Avrupa Ligi’ne kalmaya çalışacak.

Ligde son hafta öncesi Borussia Dortmund, Atletico Madrid, Barcelona, Porto, Schalke 04, Bayern Münih, Ajax, Manchester City, Real Madrid, Roma, Juventus ve Manchester United son 16 turuna yükselen takımlar oldu.

Şampiyonlar ligi maçları hangi kanalda?

11 Aralık Pazartesi:

20.55 Schalke 04 - Lokomotiv Moskova (beIN SPORTS 2)

20.55 Galatasaray - Porto (beIN SPORTS 1)

23.00 Monaco - Borussia Dortmund (beIN Connect)

23.00 Club Brugge - Atletico Madrid (beIN Connect)

23.00 Inter - PSV (beIN Connect)

23.00 Barcelona - Tottenham (beIN Connect)

23.00 Kızılyıldız - Paris Saint-Germain (beIN Connect)

23.00 Liverpool - Napoli (beIN Connect)

12 Aralık Çarşamba:

20.55 Viktoria Plzen - Roma (beIN SPORTS 2)

20.55 Real Madrid- CSKA Moskova (beIN SPORTS 1)

23.00 Benfica - AEK (beIN Connect)

23.00 Ajax - Bayern Münih (beIN Connect)

23.00 Manchester City - Hoffenheim (beIN Connect)

23.00 Shakhtar Donetsk- Olympique Lyon (beIN Connect)

23.00 Valencia - Manchester United (beIN Connect)

23.00 Young Boys - Juventus (beIN Connect)