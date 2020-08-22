Şampiyonlar Ligi maçı Kovid-19 nedeniyle iptal edildi

UEFA Şampiyonlar Ligi 2020-21 sezonu 1. eleme turunda Faroe Adaları’ndan Kİ Klaksvik ile Slovakya ekibi Slovan Bratislava arasındaki maç, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle iptal edildi.

UEFA’dan yapılan açıklamada, iki takım arasında ilk olarak 19 Ağustos’ta oynanması planlanmasına rağmen Slovan Bratislava ekibindeki yeni tip koronavirüs vakaları nedeniyle maçın 21 Ağustos’a ertelendiği, erteleme öncesinde yapılan son testte Slovakya ekibindeki oyuncularda yeni vakalar tespit edildiği belirtildi.

Bu nedenle söz konusu maç iptal edilirken, turu geçen taraf, UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu’nun yapacağı toplantının ardından belli olacak. UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda Kosova’nın Drita ile Kuzey İrlanda temsilcisi Linfield arasındaki karşılaşma da Drita’nın iki futbolcusunda Kovid-19 tespit edilmesi nedeniyle iptal edilmiş ve Kosova temsilcisi hükmen mağlup sayılarak elenmişti.