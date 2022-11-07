Şampiyonlar Ligi'nde 2022-23 sezonunun grup etabı, salı ve çarşamba günü oynanan maçlarla tamamlandı. E, F, G, H gruplarında oynanan maçların ardından ilk 2 sırada tamamlayan takımlardan Chelsea, Real Madrid , Manchester City ve Benfica grup lideri olarak, Milan, Leipzig Borussia Dortmund ve Paris Saint-Germain ise grup ikinci olarak son 16 turuna yükseldi.

A, B, C ve D gruplarında ilk 2 sırada tamamlayan takımlardan Porto , Bayern Münih , Napoli ve Tottenham grup lideri olarak, Club Brugge, Liverpool, Inter ve Eintracht Frankfurt ise grup ikinci olarak son 16 turuna yükselmişti.

Şampiyonlar Ligi kura çekimi saat kaçta, hangi kanalda?

Son 16'ya kalan takımların eşleşmelerinin belli olacağı Şampiyonlar Ligi kura çekimi bugün saat 14.00'te yapılacak ve TV 8.5'tan canlı yayınlanacak.

Şampiyonlar Ligi son 16 turu maçları ne zaman oynanacak?

Çift maçlı eleme sistemine göre oynanacak son 16 turunun ilk maçları, 14-15 ve 21-22 Şubat 2023, rövanşları ise 7-8 ve 14-15 Mart 2023 tarihlerinde yapılacak.

SON 16'YA KALAN TAKIMLAR

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16'ya kalan takımlar şöyle:

Bayern, Benfica, Chelsea, Club Brugge, Dortmund, Frankfurt, Inter, Liverpool, Man City, Napoli, Paris Saint-Germain, Porto, Real Madrid, Tottenham, Milan, Leipzig