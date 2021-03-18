Şampiyonlar Ligi'nde gözler şimdi çeyrek final ve yarı final kuralarına çevrildi. Salı ve çarşamba günü oynanan son 16 turu karşılaşmalarının ardından çeyrek finalistler belli oldu. İsviçre'nin Nyon kentinde yapılacak kura öncesi heyecan dorukta. Bu kura çekimi sonrası çeyrek final ve yarı finalde karşılaşacak takımlar netlik kazanacak.

Şampiyonlar Ligi kura çekimi saat kaçta, hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi çeyrek final ve yarı final kura çekimi, 19 Mart Cuma günü TSİ 14:00'da yapılacak. beIN SPORTS'dan canlı yayınlanacak detaylar fanatik.com.tr'de...

Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalistler:

- Manchester City

- Liverpool

- Chelsea

- Bayern Münih

- Dortmund

- Real Madrid

- PSG

- Porto

Şampiyonlar Ligi finali ne zaman, nerede oynanacak?

2020- 2021 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali 29 Mayıs'ta İstanbul'da Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.



