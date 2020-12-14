Avrupa'nın kulüpler bazındaki 1 numaralı organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nin Son 16 Turu kura çekimi bugün İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleşecek. Avrupa'nın devlerinin tek hedefi; 29 Mayıs 2021'de Atatürk Olimpiyat Stadı'nda sahaya çıkmak!

Şampiyonlar Ligi kura çekimi saat kaçta, hangi kanalda?

İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleşecek kura çekimi saat 14.00'te başlayacak. beIN SPORTS'tan canlı yayınlanacak kura çekiminin tüm detayları ise fanatik.com.tr'de olacak.

Seri başı takımlar; Bayern Münih, Borussia Dortmund (Almanya), Real Madrid (İspanya), Manchester City, Liverpool, Chelsea (İngiltere), Juventus (İtalya), PSG (Fransa)

Seri başı olmayanlar; Atletico Madrid, Sevilla, Barcelona (İspanya), Borussia Mönchengladbach, Leipzig (Almanya), Porto (Portekiz), Atalanta ve Lazio (İtalya)

Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman oynanacak?

Bu turu geçenler, adını çeyrek finale yazdıracak ve İstanbul'da gerçekleşecek final karşılaşması için her takımın önlerinde geçmeleri gereken 2 rakip kalacak. Normalde geçen yaz oynanacaktı Devler Ligi’nde son 16 turu ilk karşılaşmaları, 16-17 ve 23-24 Şubat 2021, rövanşları 9-10 ve 16-17 Mart 2021 tarihlerinde yapılacak.

Final İstanbul'da

Seribaşı takımlar rövanş maçlarını evinde oynayacak. Aynı grup ve ülke takımları, bu turda eşleşemeyecek. Geçen sezon normalde finale İstanbul ev sahipliği yapacaktı ama koronavirüs sebebiyle UEFA, turnuvayı Portekiz'de seyircisiz olarak oynatmış, bizim finalimizi bu sezona ertelemişti. Türkiye'nin umudu, 29 Mayıs 2021'de Atatürk Olimpiyat Stadı'nın ev sahipliğini yapacağı dev maça kadar salgının hem ülkemizde hem de tüm dünyada azalması ve finalin seyircili olarak oynanması olacak.