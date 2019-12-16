Şampiyonlar Ligi kura çekimi (CANLI)
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kura çekimi öncesi heyecan dorukta. Son 16 turuna yükselen takımlar ve seri başı takımlar gruptaki son maçların ardından belli olmuştu. Şampiyonlar Ligi'ne İngiltere 4, İspanya 4, İtalya 3, Almanya 3 ve Fransa 2 takımla devam edecek. Peki, Peki, Şampiyonlar Ligi kura çekimi saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar haberimizde...
Şampiyonlar Ligi'nde grup maçlarının tamamlanmasının ardından gözler son 16 turu kura çekimine çevrildi. Türkiye'den takımın bulunmadığı kura çekimine İngiltere 4, İspanya 4, İtalya 3, Almanya 3 ve Fransa 2 takımla katılacak. Şampiyonlar Ligi kura çekimi son 16 turuna yükselen takımlar ve seri başı takımlar arasında gerçekleştirilecek...
(KURA ÇEKİMİ CANLI AKTARIYORUZ)
Şampiyonlar Ligi kura çekimi saat kaçta, hangi kanalda?
Gruplarını lider tamamlayan takımların seri başı olarak katılacağı 2019-2020 Şampiyonlar Ligi son 16 turu için yapılacak kura çekimi 16 Aralık Pazartesi günü gerçekleştirilecek. TSİ 14.00'te başlayan kura çekimi beIN SPORTS 1'den canlı olarak ekranlara geliyor.
SERİ BAŞI TAKIMLAR:
Paris Saint-Germain
Liverpool
Manchester City
Barcelona
Valencia
Bayern Münih
RB Leipzig
Juventus
2. SIRADA TAMAMLAYANLAR
Lyon
Chelsea
Tottenham
Real Madrid
Dortmund
Napoli
Atalanta
Atletico Madrid
Şampiyonlar Ligi son 16 turu maçları ne zaman?
2019-2020 Şampiyonlar Ligi son 16 turu karşılaşmaları 2020 yılının Şubat ve Mart aylarında oynanacak.
İlk maçlar 18-19 Şubat ile 25-26 Şubat tarihlerinde gerçekleşecek. Rövanş müsabakaları ise 10-11 Mart ile 17-18 Mart günlerinde düzenlenecek.