Takımlar düzeyinde dünyanın en önemli organizasyonu olan Şampiyonlar Ligi’nde grup kura çekimi bugün yapılacak. Saat 18.00’de İsviçre devlet televizyonu RTS’nin Cenevre stüdyolarında gerçekleştirilecek kura çekiminde tek temsilcimiz Başakşehir’in rakipleri belli olacak. Tarihinde ilk kez devler arenasında boy gösterecek olan Turuncu-Lacivertliler, 4. torbadan kuraya katılacak. Aynı torbadaki takımlarla aynı ülke ekipleri grup aşamasında eşleşemeyecek. Şampiyonlar Ligi’nde grup maçları 20 Ekim’de başlayacak, çift devreli fikstürle 9 Aralık’ta sona erecek. Turnuvanın finali 29 Mayıs’ta İstanbul’da Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ TORBALARI

1. torba: Bayern Münih (Almanya), Real Madrid, Sevilla (İspanya), Liverpool (İngiltere), Juventus (İtalya), Paris Saint-Germain (Fransa), Zenit (Rusya), Porto (Portekiz).

2. torba: Barcelona, Atletico Madrid (İspanya), Manchester City, Manchester United, Chelsea (İngiltere), Shakhtar Donetsk (Ukrayna), Borussia Dortmund (Almanya), Ajax (Hollanda).

3. torba: Dinamo Kiev (Ukrayna), Leipzig (Almanya), Inter, Lazio, Atalanta (İtalya), Olympiakos (Yunanistan).

4. torba: Başakşehir, L.Moskova (Rusya), Marsilya (Fransa), Cl.Brugge (Belçika), M’Gladbach (Almanya), Midtjylland (Danimarka), Rennes (Fransa), Ferencvaros (Macaristan)

EN İYİLER BELLİ OLACAK

UEFA’da yılın en iyileri de Şampiyonlar Ligi kura çekimi töreninde açıklanacak. Geçen sezon Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi’nde mücadele eden toplam 80 takım teknik direktörü ile UEFA’ya üye 55 ülkeden gazetecilerin oylarıyla belirlenen adaylar içinden kadınlar ve erkeklerde; En iyi oyuncu, en iyi teknik direktör, en iyi kaleci, defans, orta saha ve forvet bu akşam belli olacak. Yılın futbolcusu ödülü için Manchester City’nin yıldızı Kevin De Bruyne, Bayern Münih’in golcüsü Robert Lewandowski ve kalecisi Manuel Neuer yarışacak.

KURA ÇEKİMİ HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Başakşehir'in rakiplerinin belli olacağı kura çekimi Türkiye saatiyle 18::00'de başlayacak. Kura çekimi beINSports 1 ve beINSports Haber kanalından naklen yayınlanacak.