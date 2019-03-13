UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu rövanş maçlarına bu akşam oynanacak iki maçla devam edilecek. Şampiyonlar Ligi son 16 turu, 13 Mart günü oynanacak Barcelona - Olympique Lyon ve Bayern Münih - Liverpool rövanş maçlarıyla tamamlanacak. Bu iki karşılaşma da TSİ ile 23.00'te başlayacak.

Bu eşleşmelerde de ilk maçlar geçen ay oynanmış, bu karşılaşmalarda takımlar birbirlerine üstünlük sağlayamamış ve her iki maç da 0-0 sona ermişti.

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en büyük uluslararası turnuvası Şampiyonlar Ligi'nde ilk dört çeyrek finalist son 16 turunda geçen 5 ve 6 Mart tarihlerinde oynanan rövanş maçlarının ardından belli olmuştu.

Hollanda'nın Ajax, İngiltere'nin Tottenham ve Manchester United ile Portekiz'in Porto takımları geçen hafta oynanan karşılaşmaların ardından adlarını çeyrek finale yazdıran ilk dört takım olmuştu.

Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final eşleşmelerini belirleyecek kura çekimi 15 Mart Cuma günü İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde TSİ 14:00'te yapılacak. Kura çekiminin beIN SPORTS HABER'den canlı yayınlanması bekleniyor.

Şampiyonlar Ligi çeyrek finale kalan takımlar?

Manchester City, Juventus, Manchester United, Ajax, Porto, Tottenham

Barcelona / Lyon

Bayern München / Liverpool



