UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması kura çekimi, İstanbul'da yapılacak. Trabzonspor 2-1'in rövanşında karşılaşacağı Kopenhag'ı mağlup ederse ülkemizi grup aşamasında temsil edecek. Temsilcimiz elenirse UEFA Avrupa Ligi gruplarına katılacak.

Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta?

Haliç Kongre Merkezi'nde saat 19.00'da yapılacak kura çekimi EXXEN ve UEFA'nın resmi sitesinden canlı yayınlanacak.

UEFA Avrupa Ligi, Konferan Ligi kura çekimi ne zaman saat kaçta?

UEFA Avrupa Ligi kura çekimi 26 Ağustos Cuma günü 14:00'te, UEFA Konferans Ligi kura çekimi ise 26 Ağustos Cuma günü 15:30'da İstanbul'da yapılacak.

Fenerbahçe , Başakşehir ve Sivasspor bu sezon ülkemizi Avrupa kupalarında temsil ediyor.









Fenerbahçe şanslı!

Şampiyonlar Lig ön elemesinde Dinamo Kiev'e elenen Fenerbahçe Avrupa Ligi Play-Off'unda Austria Wien'le eşleşti. İlk maçı 2-0 kazanan Fenerbahçe turu geçmesi halinde UEFA Avrupa Ligi gruplarına kalacak.

Sivasspor avantajı kaybetti!

Sivasspor UEFA Avrupa Ligi Play-Off'unda İsveç'in Malmö takımı ile eşleşmişti. Yiğidolar ilk maçı deplasmanda 3-1 kaybetti. Temsilcimizin turu eçmesi için 3 farklı kazanması gerekiyor. Sivasspor turu geçemezse Konferan Ligi gruplarına katılacak.

Başakşehir'in şansı sürüyor

Royal Antwerp ile Konferans Ligi Play-Off'unda eşleyen Başakşehir ilk maçta sahasında 1-1 berabere kalmıştı. Temscilimiz turu geçerse Konferans Ligi gruplarına kalacak. Başakşehir elenmesi halinde Avrupa'ya veda edecek.