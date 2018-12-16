Şampiyonlar Ligi'nde kura çekimi heyecanı yaşanacak. Grup aşamasını ilk iki sırada tamamlayan takımlar İsviçre’nin Nyon kentinde yapılacak kura çekimiyle eşleşecek. Şampiyonlar Ligi kura çekimiyle ilgili detaylar merak konusu... İşte 17 Aralık Pazartesi günü yapılacak Şampiyonlar Ligi kura çekimiyle ilgili tüm gelişmeler haberimizde...

Şampiyonlar Ligi kura çekimi hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman?

İsviçre’nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi’nde gerçekleştirilecek kura çekimi TSİ 14.00’te başlayacak. Kura çekimi TRTSPOR ve beIN SPORTS'tan canlı olarak yayınlanacak. Ayrıca detayları aynı anda fanatik.com.tr'den takip edebilirsiniz...

Şampiyonlar Ligi kura formatı

Şampiyonlar Ligi son 16 turunda takımlar iki ayrı torbaya bölünecekler. Bir torbada grubu lider tamamlayan takımlar, diğerinde ise grubu 2. sırada tamamlayan takımlar yer alacak. Hiçbir takım kendi grubunda oynadığı bir takımla ve aynı ülkenin takımları birbirleriyle eşleşemeyecek.

Şampiyonlar Ligi son 16 turu takımları...

1. Torba : Borussia Dortmund, Barcelona, PSG, Porto, Bayern Munih, Manchester City, Real Madrid, Juventus

2. Torba: Atletico Madrid, Tottenham, Liverpool, Schalke 04, Ajax, Lyon, Roma, Manchester United

Şampiyonlar Ligi son 16 turu maçları ne zaman?

Grup liderleri son 16 turunun ilk maçlarını 12-13 Şubat'ta deplasmanda, rövanş mücadelesini ise 19-20 Şubat'ta kendi sahalarında oynayacaklar.



