Şampiyonlar Ligi kura çekimi (CANLI)

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi’nde gruplar, Haliç Kongre Merkezi’nde çekilen kuranın ardından belirleniyor. Kupa 1’de grup maçları, 6-7 Eylül’de başlayıp 1-2 Kasım’da sona erecek. Gruplarında ilk iki sırayı alacak takımlar tur atlayacak. Grup üçüncüleri ise yollarına UEFA Avrupa Ligi’nde devam edecek. Geçen sezon İspanya ekibi Real Madrid’in mutlu sona ulaştığı UEFA Şampiyonlar Ligi’nin finali, 10 Haziran 2023’te İstanbul’un ev sahipliğinde Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanacak.
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2022/23 Şampiyonlar Ligi Torbaları
1. Torba
Real Madrid
Eintracht Frankfurt
Manchester City
Milan
Bayern Münih
PSG
Porto
Ajax
2. Torba
Atletico Madrid
Barcelona
Sevilla
Chelsea
Liverpool
Tottenham Hotspurs
Juventus
RB Leipzig
3. Torba
Inter
Napoli
Borussia Dortmund
Bayer Leverkusen
Benfica
Sporting CP
FC Salzburg
Shakhtar Donetsk
4. Torba
Olympique Marsilya
Club Brugge
Celtic
Glasgow Rangers
Viktoria Plzeň
Kopenhag
Dinamo Zagreb
Maccabi Haifa