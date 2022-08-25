Şampiyonlar Ligi kura çekimi (CANLI)

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi’nde gruplar, Haliç Kongre Merkezi’nde çekilen kuranın ardından belirleniyor. Kupa 1’de grup maçları, 6-7 Eylül’de başlayıp 1-2 Kasım’da sona erecek. Gruplarında ilk iki sırayı alacak takımlar tur atlayacak. Grup üçüncüleri ise yollarına UEFA Avrupa Ligi’nde devam edecek. Geçen sezon İspanya ekibi Real Madrid’in mutlu sona ulaştığı UEFA Şampiyonlar Ligi’nin finali, 10 Haziran 2023’te İstanbul’un ev sahipliğinde Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanacak.

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2022/23 Şampiyonlar Ligi Torbaları

1. Torba

Real Madrid

Eintracht Frankfurt

Manchester City

Milan

Bayern Münih

PSG

Porto

Ajax

2. Torba

Atletico Madrid

Barcelona

Sevilla

Chelsea

Liverpool

Tottenham Hotspurs

Juventus

RB Leipzig

3. Torba

Inter

Napoli

Borussia Dortmund

Bayer Leverkusen

Benfica

Sporting CP

FC Salzburg

Shakhtar Donetsk

4. Torba

Olympique Marsilya

Club Brugge

Celtic

Glasgow Rangers

Viktoria Plzeň

Kopenhag

Dinamo Zagreb

Maccabi Haifa