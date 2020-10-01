Şampiyonlar Ligi kura çekimi (CANLI)

Takımlar düzeyinde dünyanın en önemli organizasyonu olan Şampiyonlar Ligi’nde grup kura çekimi yapılıyor. Saat 18.00’de başlayan, İsviçre devlet televizyonu RTS’nin Cenevre stüdyolarında gerçekleştirilen kura çekiminde tek temsilcimiz Başakşehir’in rakipleri de belli oluyor. Tarihinde ilk kez devler arenasında boy gösterecek olan Turuncu-Lacivertliler, 4. torbadan kuraya katıldı. Aynı torbadaki takımlarla aynı ülke ekipleri grup aşamasında eşleşemeyecek. Şampiyonlar Ligi’nde grup maçları 20 Ekim’de başlayacak, çift devreli fikstürle 9 Aralık’ta sona erecek. Turnuvanın finali 29 Mayıs’ta İstanbul’da Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanacak.

** SAYFA SÜREKLİ GÜNCELLENMEKTEDİR**

A GRUBU: Bayern Münih, Atletico Madrid

B GRUBU: Real Madrid, Shakhtar Donetsk

C GRUBU: Porto, Manchester City

D GRUBU: Liverpool, Ajax

E GRUBU: Sevilla, Chelsea

F GRUBU: Zenit, Borussia Dortmund

G GRUBU: Juventus, Barcelona

H GRUBU: PSG, Manchester United

ŞAMPİYONLAR LİGİ TORBALARI

1. torba: Bayern Münih (Almanya), Real Madrid, Sevilla (İspanya), Liverpool (İngiltere), Juventus (İtalya), Paris Saint-Germain (Fransa), Zenit (Rusya), Porto (Portekiz).

2. torba: Barcelona, Atletico Madrid (İspanya), Manchester City, Manchester United, Chelsea (İngiltere), Shakhtar Donetsk (Ukrayna), Borussia Dortmund (Almanya), Ajax (Hollanda).

3. torba: Dinamo Kiev (Ukrayna), Leipzig (Almanya), Inter, Lazio, Atalanta (İtalya), Olympiakos (Yunanistan).

4. torba: Başakşehir, L.Moskova (Rusya), Marsilya (Fransa), Cl.Brugge (Belçika), M’Gladbach (Almanya), Midtjylland (Danimarka), Rennes (Fransa), Ferencvaros (Macaristan)

**

B Yılın en iyileri

UEFA’da yılın en iyileri de Şampiyonlar Ligi kura çekimi töreninde açıklanıyor.

Didier Drogba, UEFA Başkanlık Ödülü'nü alan ilk Afrikalı futbolcu oldu.

UEFA Yılın Kalecisi Ödülü'nün sahibi Manuel Neuer oldu.

Joshua Kimmich, Şampiyonlar Ligi'nde yılın defans oyuncusu seçildi.



