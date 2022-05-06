Şampiyonlar Ligi'ni 13 ile tarihte en çok kazanan takım konumundaki Real Madrid, Avrupa'nın kulüpler bazındaki 1 numaralı organizasyonuna bu sezon aldığı sonuçlarla damgasını vurdu. Real, grup aşamasını geçtikten sonra her eşleşmede mucizelere imzasını attı. Son 16 Turu'nda PSG'yi ve çeyrek finalde son şampiyon Chelsea'yi inanılmaz maçların ardından elemeyi başaran İspanyol devi, önceki gün de son finalist Manchester City'yi devirerek adını 28 Mayıs'ta Paris'te oynanacak finale yazdırarak, 2018'de 3-1 yendiği Liverpool'un, rakibi oldu.

İngiltere'de 4-3 kaybetmişti

City'ye ilk maçta 4-3 yenilen ve Bernabeu'daki rövanşta 1-0 mağlup duruma düşen Los Galacticos'ta 87'de Mendy, topu çizgiden çıkardı. Oyuna sonradan giren Rodrygo'nun 90 ile 90+1'deki golleriyle maçı uzatmaya götüren ev sahibi, uzatmalarda 95. dakikada Karim Benzema'nın penaltısıyla da final biletini 3-1'lik skorla kaptı. Pep Guardiola'nın City'si, ayakta kalmak için her şeyi yaptı ama Real savunmasını ve maçın adamı seçilen kaleci Courtois'yı geçemedi.

Ancelotti: Bu kulübün büyüklüğü

Kupa 1'de 5. kez finale çıkan (2003, 2005, 2007, 2014 ve 2022) tarihteki ilk teknik direktör olan Carlo Ancelotti, "Bu maçta olanları nasıl açıklarsınız" sorusuna, "Bu kulübün büyüklüğü. Sadece bu. Real Madrid, asla teslim olmayan bir kulüp. Bunu da gösterdi. Final benim için derbi havasında geçecek. Ben hâlâ Evertonlı'yım ve Liverpool'a karşı bu final özel olacak" açıklamasını yaptı.

Ancelotti'nin duygusal anları

Real Madrid'le geçtiğimiz hafta sonu İspanya La Liga'da şampiyonluğunu ilan eden teknik direktör Carlo Ancelotti, Avrupa'nın 5 büyük liginde de mutlu sona ulaşan ilk teknik direktör olarak tarihe geçmişti. Devler Ligi'nde de 5. kez final oynayarak bir ilki başaran Ancelotti’nin, Manchester City zaferi sonrası yardımcısı ve aynı zamanda oğlu Davide Ancelotti'ye sarıldığı anlar görülmeye değerdi. İkilinin duygu dolu anları, kameralardan da kaçmadı.

City'de paralar yine boşa gitti!

Geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City'yi, tarihinde ilk kez finale çıkaran teknik direktör Pep Guardiola, finalde Chelsea'ye kaybetmişti. City, bu sezon da çok yaklaştığı şampiyonluk yolunda yarı finalde Real Madrid'e elendi. 2016 yılında geldiği İngiliz ekibine Avrupa'nın en büyük kupasını kazanma hedefiyle ayak basan Guardiola'nın bu yolda harcadığı paralar yine boşa gitti. Sezon başında Aston Villa'dan Jack Grealish'e 117 milyon Euro bonservis bedeli ödeyen City'de Guardiola, şu ana kadar bu kulüpte transfere 1 milyar Euro'yu aşkın para harcattı.

'Kaybedeceğimizi anladım'

Karşılaşmanın ardından Katalan teknik adam, "Real Madrid'in üzerimize nasıl geldiğini görünce, kaybedeceğimizi anladım. Barcelona ile Şampiyonlar Ligi'nde acı veren mağlubiyetler yaşamıştım. Ancak şüphesiz bu da onlardan biri ve kabul etmemiz gerekiyor. Kendimize gelmemiz için zamana ihtiyacımız var. Aynı zamanda Premier Lig'de kalan 4 maçımızı en iyi şekilde oynayıp, zirvede kalmaya çalışacağız" yorumunu yaptı.

Ballon d'Or Benzema'nın!

Real Madrid'in kaptanı Karim Benzema, olağanüstü bir sezon geçirmeye devam ediyor... Manchester City karşısında Bernabeu'da önce Rodrygo'nun ilk golünde asisti yapan, daha sonra önce takımına penaltıyı kazandırıp daha sonra da Real'e, finali getiren golün atan Benzema, Devler Ligi'nde bu sezon 11. maçında 15. kez fileleri sallayarak krallık koltuğundaki yerini sağlamlaştırdı. Bu kupanın tarihinde 140 gollü Cristiano Ronaldo ve 125 gollü Lionel Messi'nin ardından Lewandowski ile birlikte en çok gol (86) atan üçüncü futbolcu unvanını elde eden 34 yaşındaki Fransız süperstar, toplamda bu sezon 43 maçta 43 gol atıp, 14 de asist yaptı.

Lionel Messi şaşırmış kalmış

Sezon başında Barcelona'ya transfer olan ancak kalp sorunu nedeniyle futbol kariyerini şu an için noktalayan Sergio Agüero, Real Madrid-Manchester City maçında yakın arkadaşı Lionel Messi'nin, ev sahibinin 3. golü sonrası kendisine mesaj attığını söyledi. Agüero, "Messi bana, 'Bu bir şaka mı? Bu mümkün olamaz' dedi" açıklamasını yaptı.

Salah: Görülecek hesabımız var!

Real Madrid'in finaldeki rakibi Liverpool, İspanyol deviyle 2018'de de şampiyonluk maçına çıkmış ve rakibine 3-1 yenilmişti. Bu maçta İngiliz ekibinin Mısırlı yıldızı Mohamed Salah, Sergio Ramos'un faulü sonrası sakatlanarak oyundan çıkmıştı. "Finalde Real Madrid'e karşı oynamak istiyorum. Bizi daha önce (2018) yendiler” diyen Salah'ın dileği gerçek oldu. Mısırlı futbolcu, önceki günkü maçın bitiş düdüğüyle birlikte de sosyal medya hesabından, "Görülecek bir hesabımız var" anlamına gelen İngilizce bir mesaj paylaştı.

İşte en kritik kırılma anı

Süper maçta birçok önemli an vardı ama akıllarda kalan iki önemli an, belki de finale Real Madrid'in çıkmasında başrolü oynadı. 68'de Kroos'un yerine oyuna giren Rodrygo, son anlarda iki gol atarak maçı uzatmaya götürdü. Manchester City'nin 1-0 önde olduğu anda Mendy'nin, çizgiden çıkardığı top da kesinlikle unutulmazdı.

Maçın en iyisi Courtois seçildi

Tüm dünyayı ayağa kaldıran ve uzun süre hafızalardan silinmeyecek Real Madrid-Manchester City karşılaşmasına damgasını vuran isimlerin başında kaleci Thibaut Courtois geldi. Courtois, hatalı bir gol yese de maç boyunca çok kritik kurtarışlara imzasını atarak, dev mücadelenin en iyi oyuncusu ödülüne layık görüldü.

Mehmet Çağrı Davran