Şampiyonlar Ligi kaldığı yerden devam ediyor!

Voleybol severlerin merakla beklediği 2023 CEV Şampiyonlar Ligi heyecanı başladı. Temsilcimiz Fenerbahçe Opet, evinde İspanyol ekibi Tenerife La Laguna'yı set vermeden mağlup etti. İtalyan ekibi Novara'da ise milli pasör çaprazı Ebrar Karakurt muhteşem bir açılışa imza attı.





ARINA YILDIZLAŞTI

Fenerbahçe Opet, Tenerife La Laguna takımını 3-0 (25-17, 27-25, 25-14) mağlup ederek ilk galibiyetini aldı. Fenerbahçe Opet'te mücadeleyi 16 sayıyla tamamlayan Rus smaçör Arina Federovtseva, karşılaşmanın en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.

EDA: RAHAT KAZANDIK

Fenerbahçe Opet’in takım kaptanı Eda Erdem Dündar, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu: “Güzel bir başlangıç yaptık. Rakibimiz defans ve blokta iyi işler yapıyor, bu anlamda oyunlarını beğendiğimi söyleyebilirim. Ama biz onlardan daha üstün olan taraftık, bu da sahada belliydi. Rahat bir karşılaşma oldu. Sadece ikinci set biraz zorlandık ama tabii ki de setin sonunda ağırlığımızı koyarak o seti de kazandık. Maçı da 3-0 gibi net bir skorla kazandığımız için mutluyuz. Koçumuz rotasyona da gitti, herkes oynadı, herkes katkı verdi. Bu da güzel bir şey.”

Bir diğer Fenerbahçeli yıldız Meryem Boz ise şu ifadeleri kullandı: “İyi defans yapan takıma karşı oynadık. Çok iyi mücadele ettiler. Şampiyonlar Ligi’ndeki ilk maçı kendi evimizde kazandığımız için çok mutluyum.”

NOVARA KAZANDI EBRAR COŞTU

Ebrar Karakurt’un forma giydiği İtalya’nın Igor Gorgonzola Novara takımı, 2023 CEV Şampiyonlar Ligi C Grubu ilk maçında Almanya’nın SC Potsdam takımı ile karşılaştı.

Igor Gorgonzola Novara, rakibi SC Potsdam’ı 25-15, 25-17, 24-26 ve 25-19’luk setlerle 3-1 mağlup ederek ilk galibiyetini aldı.

EBRAR'DAN 32 SAYI

Igor Gorgonzola Novara’da mücadeleyi 32 sayıyla tamamlayan Ebrar Karakurt, karşılaşmanın en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.





'22 YAŞINDA OLDUĞUNA İNANMAK ZOR'

FIVB Voleybol Kadınlar Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil ettikten sonra Igor Gorgonzola Novara'ya katılan Ebrar için İtalyan basını övgü dolu sözler sarf etmişti. Ebrar'ın takım için kilit bir oyuncu olduğunun altı çizilmişti. Novara'nun yıldızı için şu ifadeleri kullanıldı: Ebrar Karakurt'un 22 yaşında olduğuna inanmak pek çok sebepten dolayı zor. Olgunluk seviyesi, sahadaki kendine güveni ve kupalarla dolu özgeçmişi şimdiden çok şey başarmış bir oyuncuya ait.

Pek çok değerli yetenekte olduğu gibi Ebrar da çok küçük yaşlardan itibaren sporun en üst düzeyinde mücadele ederek deneyim kazandırdı ve bu deneyim onun kişiliğini şekillendirdi ve kariyerine yön verdi.

Zhu Ting, Kimberly Hill, Milena Rasic, Naz Aydemir gibi isimlerle çalıştığı vurgulanırken Giovanni Guidetti'nin koçluğunda yıldızlaştığı belirtildi.



