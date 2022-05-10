UEFA, Şampiyonlar Ligi'nde devrim gibi karar aldı ve Avrupa'nın 1 numaralı kupasının 2024/25 sezonundan itibaren "İsviçre sistemi" şeklinde oynanacağını açıkladı. Takım sayısını 32'den 36'ya çıkaran UEFA, ülke puanı sıralamasında 5. sırada yer alan federasyona Şampiyonlar Ligi'nde kontenjan verileceğini duyurdu. Futbolseverler tarafından heyecanla karşılanan bu son dakika gelişmesi sonrası ''Şampiyonlar Ligi İsviçre sistemi nedir, yeni format nasıl? Şampiyonlar Ligi'ne Türkiye'den kaç takım katılacak?'' sorularının yanıtları da merak konusu oldu. İşte detaylar...

Şampiyonlar Ligi İsviçre sistemi nedir?

UEFA, 2024-2025 sezonundan itibaren Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde grup formatından lig formatına geçileceğini açıkladı. Mevcut sistemde 4 takımlı 8 gruptan yeni sistemde tek gruplu lig sistemine geçiliyor. Bu sisteme 'İsviçre Sistemi' deniyor.

UEFA yapmış olduğu açıklamada, Şampiyonlar Ligi'nin 2024 itibarıyla "İsviçre sistemi" şeklinde oynanacağını duyurdu.

Takımlar Şampiyonlar Ligi'nde kaç maç oynayacak?

Buna göre, her bir organizasyonda artık 32 takım değil 36 takım mücadele edecek. Oluşturulan lig formatına göre Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde takımlar 4'ü içerde 4'ü dışarıda olmak üzere 8 farklı takım ile 8 maç oynayacak. Ancak bu maçlar deplasmanlı oynanmayacak ve çekilecek fikstüre göre belli olacak. Konferans Ligi'ndeki takımların maç sayısı ise 3'ü içeride 3'ü dışarı olmak üzere 6 farklı takımla oynanacak 6 maç olacak.

Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek ekstra 4 takım nasıl belirlenecek?

UEFA Ülkeler sıralamasında 5'inci sırada yer alan ülkenin o sezon ligini 3'üncü sırada bitiren takım, direkt olarak grup aşamasına dahil olacak.

"Şampiyonlar Yolu" olarak adlandırılan Play-Off sisteminden gelecek olan 4 takım sayısı 5'e yükseltilecek.

Diğer iki kontenjan ise bir önceki sezon UEFA organizasyonlarında en çok puan toplayan iki ülkenin birer takımına gidecek. Örnek verilecek olur ise, eğer bu kural bu sene geçerli olsaydı bu iki kontenjan, Avrupa kupalarında bu sezon en çok puan toplayan İngiltere ve Hollanda'ya verilecekti.

UEFA, Şampiyonlar Ligi'nin takım sayısının 2024 yılında 32'den 36'ya yükseltileceğini açıkladı.

Şampiyonlar Ligi'nin yeni formatı nasıl? Şampiyonlar Ligi'ne Türkiye'den kaç takım katılacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2024-2025 sezonundan itibaren geçerli olacak olan lig sisteminin detayları da belli oldu. Buna göre, 36 takımın dahil olduğu lig formatında her takım 4'ü iç sahada 4'ü de deplasmanda olmak üzere 8 farklı takımla 8 maç oynayacak. Oynanan 8 maçın ardından ligde ilk 8 sırada yer alan takımlar, son 16 turuna kalmayı garantileyecek. Sıralamada 9 ile 24'üncü sırada yer alan takımlar ise son 16 turuna kalabilmek için iki maçlı bir Play-Off oynayacak.

Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nin formatı nasıl?

UEFA ayrıca Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde 2024-2025 sezonundan itibaren lig usulüne geçileceğini belirtti. Buna göre, Avrupa Ligi'ndeki lig formatında her takım, 4'ü içeride 4'ü de dışarıda olmak üzere 8 farklı takıma karşı 8 maç; Konferans Ligi'nde ise 3'ü içeride 3'ü de dışarıda olmak üzere 6 farklı takıma karşı toplam 6 maç oynayacak.