Avrupa’nın kulüpler bazındaki 1 numaralı organizasyonu olan Şampiyonlar Ligi’nde yeni sezon bu akşam gruplarda oynanacak karşılaşmalarla başlayacak. Kulüplerin futbolcularının toplam piyasa değeri yaklaşık 16 milyar Euro’yu bulan Devler Ligi 2019-2020 sezonunun Türkiye için önemi ise büyük finale bu kez İstanbul’un ev sahipliği yapacak olması...

Daha önce 2005 yılında Liverpool ile Milan arasında unutulmazlar arasına giren şampiyonluk mücadelesinin yaşandığı İstanbul’da heyecan yine Atatürk Olimpiyat Stadı’nda yaşanacak. Elbette favori olan takımların en büyük hedefi, 30 Mayıs 2020’de Avrupa’nın en iyisi olmak adına İstanbul’da sahne almak olacak.

İspanya’dan Lionel Messi önderliğindeki Barcelona ile İtalya’dan Cristiano Ronaldo önderliğindeki Juventus, bu kupayı kazanmak için tıpkı diğer kulüpler gibi ellerinden gelenin en iyisini yapmayı hedefliyor.

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