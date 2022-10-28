Şampiyonlar Ligi görünümlü UEFA Avrupa Ligi!

Avrupa'nın kulüpler bazındaki 1 numaralı organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon,grup aşamasında birçok sürpriz yaşandı. Dünya devleri, Son 16 turuna çıkma şansını kaybetti. İspanya'dan Barcelona, Sevilla, Atletico Madrid, İtalya'dan Juventus, Hollanda'dan Ajax ve Almanya'dan Leverkusen Kupa 1'de artık yoklar. Barcelona, Sevilla ve Ajax, gruplarını üçüncü sırada tamamlamayı garantilediler ve bundan sonraki süreçte Avrupa Ligi Son 16 turu Play-off'unda, Kupa 2'nin ikincileriyle Son 16'ya çıkmak için mücadele edecekler. Barça, üst üste ikinci kez Avrupa Ligi'nde olacak.

En son Galatasaray maçıyla...

Juventus, 2013-14 sezonunda Galatasaray'a (1-0 kaybetti) karlı havada oynanan ve iki gün süren mücadelede yaşadığı şok sonrası bir kez daha Devler Ligi'nde gruplarda veda etti. Juve ile birlikte tek şansları Kupa 2 olan Atletico Madrid ve Leverkusen gibi kulüplerin kaderleri ise son hafta maçlarının ardından netlik kazanacak. Söz konusu kulüplerin de Avrupa Ligi'ne katılmasıyla birlikte bu turnuva, rekabet anlamında Şampiyonlar Ligi'ni aratmayacak bir seviyeye ulaşacak.

23 yıl sonra sadece Real

Uzun süredir Avrupa Kupaları'na damgasını vuran İspanyol takımları, Şampiyonlar Ligi'nde 23 yıl sonra bir ilki yaşadı. Barcelona, Atletico Madrid ve Sevilla'nın grup aşamasında elenmeleri sonrası bir üst turda ilk kez İspanya'dan tek temsilci yer aldı. Devler Ligi'ndeyoluna şu an sadece, bir üst turu garantileyen Real Madrid devam ediyor.





Atletico için acayip son

Şampiyonlar Ligi B Grubu’nun favorisi Atletico Madrid, evinde Leverkusen’le 2-2 berabere kaldığı mücadelenin son saniyelerinde bir üst tura çıkma umutlarını yitirdi. 90+8’de hakem, VAR uyarısı sonrası Atletico lehine penaltı kararı verdi. Carrasco'nun penaltısını kaleci kurtardı. Dönen topta Saul kafayı vurdu ama top direkten döndü. Bu pozisyonla maç biterken Atletico'nun hocası Diego Simeone, "Görevime devam edeceğim" dedi.

D Grubu tam bir bilmece

Devler Ligi D Grubu’nda işler iyice karıştı... Tottenham, önceki gün sahasında Sporting Lizbon ile1-1 berabere kaldı. Ev sahibinin uzatmada Kane ile attığı gol, VAR’dan dönünce, İngilizler’in bir üst turu garantilemesi son haftaya kaldı. 1 Kasım’da 8 puanlı lider Tottenham, 6 puanla son sıradaki Marsilya’nın konuğu olacak. Aynı gün 7 puanla ikinci Sporting, averaj sebebiyle üçüncü konumdaki Frankfurt’u konuk edecek.



