Şampiyonlar Ligi finalinde Wenger ve Mourinho sürprizi

Spor televizyonculuğu tarihinde ilk kez, Arsene Wenger ve Jose Mourinho UEFA Şampiyonlar Ligi finalinin canlı yayını kapsamında, beIN SPORTS’un Doha’daki stüdyolarına konuk oluyor.

Haziran Cumartesi saat 22.00’deki UEFA Şampiyonlar Ligi Finali, iki futbol efsanesinin karşılaşmaya ilişkin yorum ve değerlendirmeleri ile birlikte, beIN SPORTS HD 1 ve beIN SPORTS HABER’in canlı yayınıyla, Türkiye’deki futbolseverlerle de buluşacak.

İstanbul, 31 Mayıs 2019: Futbolun dev isimleri Jose Mourinho ve Arsene Wenger, uluslararası spor kanalı beIN SPORTS’un 1 Haziran Cumartesi günü yayınlayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi Finali kapsamında gerçekleştirilecek programa katılacak.

İkilinin televizyonda ilk kez beraber yer alacakları bu programda, dünya futbolunun zirvesindeki bu heyecan verici maç bütün yönleriyle masaya yatırılacak.

Ünlü taç çizgisi tartışmasından, basın toplantısındaki atışmalara kadar, Arsene Wenger ve Jose Mourinho, sürükleyici yorumları, aydınlatıcı değerlendirmeleri ve dünyanın kulüpler düzeyindeki en önemli futbol müsabakası hakkında yapacakları dikkat çekici analizleriyle beIN SPORTS ekranlarında olacaklar.

Efsane isimlerin yorum ve değerlendirmeleri, beIN SPORTS HD 1 ve beIN SPORTS HABER’in canlı yayınıyla Türkiye’deki futbolseverlerle de buluşacak.

beIN MEDIA GROUP ve Digiturk CEO’su Yousef Al-Obaidly konuya ilişkin şunları söyledi: “Futbol dünyasında tüm zamanların en iyi iki ismini ekranlarımızda ağırlamaktan büyük heyecan duyuyoruz. Spor televizyonculuğunda ilk kez, hem Arsene Wenger hem de Jose Mourinho aynı stüdyoda, Avrupa’nın en büyük futbol müsabakası hakkında konuşacaklar ve ünlü kariyerlerinden heyecan verici hikayeleri canlı yayında paylaşacaklar. Öncü küresel spor yayın kuruluşu olan beIN SPORTS, tüm dünyadaki izleyicileri için en başarılı analistlerin uzmanlığıyla birlikte, en iyi içeriği sağlayarak tarih yazmaya devam edecek”.

Her iki teknik direktör de daha önce beIN SPORTS'da ayrı ayrı yer almıştı ve hayranları televizyon başında tarihin en iyi teknik direktörlerinin İngiltere Premier Ligi, UEFA Şampiyonlar Ligi, AFC Asya Kupası ve diğer önemli turnuvalar hakkındaki yorumlarını izlemişti. Programlar beIN SPORTS ekranlarında ve sosyal medyada uluslararası düzeyde yoğun izleyici çekmişti.

UEFA Şampiyonlar Ligi finali canlı olarak ve İngilizce, Arapça ve Fransızca dillerinde yayınlanacak ve beIN’in yıldız analistleri, sunucuları ve bölgenin en iyi yorumcuları canlı yayına konuk olacaklar.

Sırasıyla Porto ve Inter Milan ile kupayı kazanan Jose Mourinho, UEFA Şampiyonlar Ligi tarihinin en başarılı teknik direktörlerden biri. Arsene Wenger de, üst üste 19 kez UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya hak kazanan ve 2006'da finale çıkan Arsenal ile gururlu bir geçmişe sahip.

Her iki teknik direktor de, beIN SPORTS’un birinci sınıf futbol yayıncılığı kapsamında ekrana getirdiği, aralarında Zlatan Ibrahimović, Paul Scholes, Peter Schmeichel, Ruud Gullit, Marcel Desailly, Yaya Touré, Nemanja Vidić, Wesley Sneijder ve Graeme Souness gibi isimlerin de bulunduğu futbolun onur listesinde yer alıyorlar.



