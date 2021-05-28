Şampiyonlar Ligi'nde finale kalan Manchester City ve Chelsea kozlarını 29 Mayıs Cumartesi günü Portekiz'in Porto şehrindeki Dragao Stadyumu'nda paylaşacak.
İki İngiliz devinden önce sahneye Amerikalı şarkıcı Selena Gomez, Khalid ve müzik yapımcısı Marshmello sahneye çıkarak futbolseverlere şov yapacak.
10 dakika sürecek gösterinin tanıtımı Şampiyonlar Ligi'nin sosyal medya hesabından duyuruldu.
Manchester City - Chelsea finaline 16 bin 500 taraftar alınacak.
https://twitter.com/ChampionsLeague/status/1397930597712941064?s=20