İstanbul'da düzenlenecek UEFA Şampiyonlar Ligi Finali'nin en çok merak edilen konusu seyircili olup olmayacağı. Bu konuyla ilgili UEFA'nın planı ortaya çıktı.

İngiliz basını Daily Mail'in haberine göre dev finalde 9 bin taraftar tribünden maçı takip edebilecek. Ayrıca, taraftarların cep telefonlarındaki uygulama sayesinde akıllı bilet yöntemiyle katılım gerçekleştirebileceği öğrenildi.

Son karar Türkiye'nin olacak

Nihai kararın Türk hükümeti tarafından verileceğinin vurgulandığı haberde UEFA'nın finali seyircili oynatma konusunda iyimser olduğu belirtildi.

Dev final 29 Mayıs'ta

UEFA Şampiyonlar Ligi Finali, 29 Mayıs 2021'de İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.