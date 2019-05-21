UEFA Şampiyonlar Ligi’nde finalin adı belli oldu. Maçtan önce taraftarlar, ‘You’ll Never Walk Alone’u (Asla yalnız yürümeyeceksin) söylemeye başladı, futbolcular mesajı aldıklarını sahada gösterdi. Liverpool, bir hafta önce İspanya’da 3-0 kaybettikleri Barcelona’yı golcüleri Salah ile Firmino olmasa da 4 farkla devirip finale çıktı. Liverpool, 14 yıl önce de aynı maç içinde 3-0'dan skoru 3-3'e getirmeyi başarmış ve penaltı atışlarıyla Şampiyonlar Ligi kupasını müzesine götürmüştü.

Şampiyonlar Ligi'nde Tottenham, 1-0'ın rövanşında, 2-0 geriye düştüğü maçta deplasmanda Ajax'ı 3-2 mağlup ederek finale yükseldi. Şampiyonlar Ligi yarı finalinde ilk maçı evinde kaybeden 17 takımdan sadece 1'i finale kalabilmişti. Yepyeni bir hikayeyi Tottenham yazdı. Tottenham, Şampiyonlar Ligi’nde daha önce hiç finale kalma başarısını gösterememişti. Ajax karşısında turu geçen Tottenham, tarihinde ilk defa Kupa 1’i kazanmak için sahaya çıkacak.

Finale çıkan takımların belli olmasının ardından 2019 Şampiyonlar Ligi finali ne zaman, nerede oynanacak? Sorusu da futbol severler tarafından merak ediliyor. İşte Şampiyonlar Ligi 2019 finali hakkında bilinmeyenler...

Liverpool - Tottenham maçı ne zaman?

Liverpool ve Tottenham'ı karşı karşıya getirecek 2019 Şampiyonlar Ligi final karşılaşması, İspanya'nın başkenti Madrid'de 1 Haziran Cumartesi günü oynanacak.

Liverpool - Tottenham maçı hangi kanalda, saat kaçta?

TSİ saat 22.00'de oynanacak karşılaşma yayıncı kuruluş beIN SPORTS ekranlarından naklen yayınlanacak.

Liverpool - Tottenham maçı nerede?

Atletico Madrid'in maçlarını oynadığı Wanda Metropolitano Stadyumu'nun ev sahipliği yapacağı final mücadelesinin ardından Avrupa'nın en büyüğü belli olacak.

Wanda Metropolitano kaç kişilik?

Atletico Madrid taraftarlarının faaliyete geçmesini sabırsızlıkla beklediği stat 16 Eylül 2017 tarihinde Malaga ile oynanan ve Atletico Madrid’in 1-0 galip geldiği maçla beraber açıldı. Kasasından 300 milyon euro çıkaran Atletico Madrid, bu statla beraber modern bir yapıya geçiş yapmış oldu. Gelirlerin 2 katına çıkması beklenen Metropolitano stadyumunun koltuk kapasitesi 68 bin. VIP tribünlerinin hazır olmamasından dolayı ev sahipliğinin İspanya’ya verilmemesi dedikoduları konuşulsa da Atletico cephesi VIP tribünlerine ağırlık verdi ve bu dedikodulara noktayı koydu. Ayrıca 4 bin kişilik araç park alanı, yeşil alan ve 400 kişi kapasiteli oditoryum ve restoran yerleri bulunuyor.

Tarihte ilk kez

Liverpool’dan sonra adını UEFA Şampiyonlar Ligi finaline yazdıran bir diğer İngiliz kulübü Tottenham, bunu tarihinde ilk kez başardı. Evinde 1-0 yenildiği Ajax’a karşı deplasmanda oynadığı rövanşın 35. dakikasında 2-0 geriye düşen Tottenham, Lucas Moura’nın golleriyle sahadan 3-2 galip ayrılarak unutulmaz bir performansa imza attı. Tottenham, 1999’da Juventus’u 2-0’dan gelerek mağlup eden Manchester United’dan beri Şampiyonlar Ligi yarı finalinde bunu başaran ilk takım oldu. Bu geri dönüş sayesinde Tottenham, turnuvada ilk kez finale yükseldi. Londra ekibi, 1963 UEFA Kupa Galipleri Kupası, 1972, 1974 ve 1984 UEFA Kupası’ndan sonra tarihinde 5’inci defa Avrupa kupalarında finale çıktı.

"Devler Ligi’nde 2’nci İngiliz finali

Tottenham’ın Liverpool ile karşılaşacağı 2019 finali, 2008’deki Manchester United-Chelsea finalinden sonra İngiliz kulüplerinin kupa mücadelesi vereceği 2’nci Şampiyonlar Ligi maçı olacak. İngiliz ekipleri, Tottenham ile Wolverhampton arasındaki 1972 UEFA Kupası finali de göz önünde bulundurulduğunda 3’üncü defa Avrupa kupalarında karşı karşıya gelecek. Futbolseverler, 2000’deki Real Madrid-Valencia (İspanya), 2003’teki Milan-Juventus (İtalya), 2008’deki Manchester United-Chelsea (İngiltere), 2013’teki Bayern Münih-Borussia Dortmund (Almanya), 2014 ve 2016’daki Real Madrid-Atletico Madrid (İspanya) karşılaşmalarından sonra 7’nci kez aynı ülke takımlarının oynayacağı bir Şampiyonlar Ligi finali izleyecek.

Tottenham da Liverpool da Premier Lig şampiyonluğuna hasret

2019 UEFA Şampiyonlar Ligi finali, sahaya çıkacak takımların uzun yıllardır kendi liglerinde kupa kaldıramaması nedeniyle de ilginç bir tablo ortaya çıkardı. Çünkü Tottenham, 58, Liverpool ise 29 yıldır İngiltere Premier Lig’de şampiyon olamıyor.

Tottenham ayrıca 1955-56 sezonunda başlayan ve 1992’de mevcut formatına kavuşan Şampiyonlar Ligi’nde Arsenal, Aston Villa, Chelsea, Leeds United, Liverpool, Manchester United de Nottingham Forest’tan sonra finale yükselen 8’inci İngiliz kulübü oldu.

Lucas Moura’dan tarihe geçen hat-trick

Ajax maçının 55, 59 ve 90 6’ncı dakikalarında attığı 3 golle Tottenham’ın finale yükselmesinde başrol oynayan Lucas Moura, ismini, önemli futbolcuların yanına yazdırdı. Brezilyalı oyuncu, Alessandro Del Piero, Ivica Olic, Robert Lewandowski ve Cristiano Ronaldo’dan sonra Şampiyonlar Ligi yarı finalinde hat-trick yapan 5’inci isim oldu.







