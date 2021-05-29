Şampiyonlar Ligi'nde 2020-21 sezonunun en büyüğü belli oluyor... Finalde iki İngiliz ekibi; Manchester City ile Chelsea kozlarını paylaşacak. Dev mücadele Portekiz'de Estadio do Dragao'da oynanacak ve 22.00'de başlayacak. Devler Ligi macerasına C Grubu'ndan başlayan City, Porto, Marsilya ve Olympiakos ile karşılaştı, lider olarak çıktı. Son 16'da Mönchengladbach, çeyrek finalde Dortmund, yarı finalde PSG engellerini geçen Pep Guardiola'nın ekibi, adını finale yazdırdı.

MANCHESTER CITY - CHELSEA ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ CANLI İÇİN TIKLAYIN

Şimdi ise son 10 yılda transfere 1 milyar Euro'dan daha fazla para harcayan City'nin tek hedefi var, tarihinde ilk kez Devler Ligi kupasına uzanmak. Bu arada dev maç öncesinde City'de eksik ve sakat oyuncu bulunmuyor.

2. kupayı istiyorlar

Diğer tarafta ise Chelsea, E Grubu'nda Sevilla, Krasnodar ve Rennes ile karşılaştı, tıpkı City gibi lider çıktı. Mavililer, son 16'da Atletico Madrid, çeyrek finalde Porto, yarı finalde ise Real Madrid engellerini aştı. Londra temsilcisi, 9 yıl aradan sonra kazanarak, tarihindeki 2. Devler Ligi kupasını müzesine götürmeyi çok istiyor.

Manchester City - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi finali hangi kanalda?

29 Mayıs Cumartesi günü Estadio do Dragao'da oynanacak Manchester City - Chelsea maçını İspanyol hakem Mateu Lahoz yönetecek. TSİ 22.00'de başlayacak ve beIN Sports Haber'den şifresiz olarak ekranlara gelecek dev maçın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Manchester City - Chelsea ilk 11'ler:

Manchester City: Ederson, Walker, Dias, Stones, Zinchenko, İlkay Gündoğan, De Bruyne, Bernardo, Mahrez, Sterling, Foden

Chelsea: Mendy, Azpilicueta, Thiago Silva, Rudiger, James, Kante, Jorginho, Chilwell, Mount, Havertz, Werner

Manchester City finale nasıl geldi?

2020/21 sezonuna C Grubu'ndan giriş yapan Manchester ekibi, Porto, Olympiakos ve Marsilya'nın önünde 16 puanla grubu lider tamamladı. Son 16'ta Bundesliga ekibi Mönchengladbach'ı iki maçta da 2-0'la geçen City, çeyrek finalde bir başka Alman temsilcisi Borussia Dortmund'la karşılaştı.

İki maçtan da 2-1 galip ayrılan Guardiola'nın öğrencileri yarı finalde yıldzılar topluluğu PSG'yi saf dışı bıraktı. Paris'te 2-1, evinde ise 2-1 kazanan Manchester City, final biletini kaptı.

Chelsea finale nasıl geldi?

2020/21 sezonuna E Grubu'ndan giriş yapan Chelsea, 14 puanla liderlik koltuğuna oturdu, Sevilla, Krasnodar ve Rennes'in önünde son 16 biletini kaptı. Atletico Madrid'i deplasmanda 1-0'la geçen Londra temsilcisi, evinde aldığı 2-0'lık galibiyetle tur atladı. Juventus'u eleyerek sezonun en büyük sürprizlerinden birisini yapan Porto ile çeyrek finalde kozlarını paylaşacan Maviler, Portekiz ekibine şans tanımadı.

Deplasmanda 2-0 kazanan Chelsea, evinde aldığı 1-0'lık mağlubiyete rağmen yarı finalde Real Madrid'e rakip oldu. Şampiyonlar Ligi'ni en çok kazanan takım olarak Madrid karşısında favori olmayan Chelsea, deplasmanda 1-1 berabere kaldığı dev rakibini rövanşta 2-0 mağlup etti ve finale yükselmeyi başardı.

Şampiyonlar Ligi’nde yaklaşık 1,8 milyar Euro'luk final

UEFA Şampiyonlar Ligi 2020-21 sezonu finalinde karşılaşacak İngiliz takımları Manchester City ile Chelsea’nin kadrosundaki futbolcuların tahmini piyasa değeri 1 milyar 780 milyon Euro'nun üzerinde. Alman internet sitesi Transfermarkt’ın verilerine göre, dünyanın en değerli ligi olarak öne çıkan İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City’de oyuncuların tahmini piyasa değeri 1,03 milyar Euro, Chelsea’de ise 779,8 milyon Euro oldu.

Kevin De Bruyne ve Raheem Sterling öne çıkıyor

Manchester City’nin en değerli oyuncuları arasında, 100’er milyon Euro'luk piyasa değerleriyle Belçikalı yıldız Kevin De Bruyne ve İngiliz Raheem Sterling öne çıkıyor. 70’er milyon avroluk piyasa değerleriyle Bernardo Silva, Ruben Dias, Rodri ve Phil Foden de takımın en pahalı diğer oyuncuları arasında yer alıyor.

Bu sezon tüm kulvarlarda rakip ağları 17 kez sarsarak takımın en golcü oyuncusu konumunda bulunan Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan’a biçilen bonservis bedeli ise 40 milyon Euro.

Chelsea’nin en pahalı oyuncuları Havertz ile Werner

Chelsea’nin geçen sezon başında kadrosuna kattığı Alman oyunculardan Kai Havertz 70, Timo Werner ise 60 milyon Euro'luk piyasa değeriyle takımın en değerli oyuncuları sıralamasının başlarında yer alıyor. Bu sezon rakip ağları tüm kulvarlarda 12 kez sarsarak takımın en golcü oyuncusu konumunu Werner ile paylaşan İngiliz santrafor Tammy Abraham ise 40 milyon Euro'luk değere sahip.

Yenilgi yüzü görmeyen Manchester City ilk peşinde!

İngiltere Premier Lig’de şampiyonluğa ulaşan Manchester City’nin bu sezon Şampiyonlar Ligi’ne katılım süreci, çalkantılı başladı. UEFA’nın, 2012-2016 yıllarındaki finansal kuralların ihlal edildiği gerekçesiyle Manchester City’ye 2020-21 ile 2021-22 sezonları için Avrupa kupalarından men ve 30 milyon avro para cezası vermesiyle İngiliz takımının Şampiyonlar Ligi’ne katılım durumu, tehlikeye girmişti.

CAS sayesinde Şampiyonlar Ligi’ne katıldı

Manchester City’nin söz konusu karara yaptığı itirazın ardından Spor Tahkim Mahkemesi (CAS), geçen yıl temmuz ayında iki yıllık men cezasını kaldırdı ve para cezasını da 10 milyon avroya indirdi. İngiltere temsilcisi, bu sayede Şampiyonlar Ligi’ne katılım hakkını tekrar elde etti.

Yenilgi yüzü görmedi

İspanyol teknik adam Pep Guardiola yönetiminde Manchester City, grup aşamasından itibaren çıktığı 12 maçın 11’inden galip ayrılırken, sadece 1 karşılaşmada beraberlik yaşadı. Manchester ekibi, bu maçlarda 25 gol attı, kalesinde ise 4 gol gördü. UEFA’nın güncel sıralamasında üçüncü sırada yer alan Manchester City, C Grubu’nda Portekiz’in Porto, Yunanistan’ın Olympiakos ve Fransa’nın Olympique Marsilya takımlarıyla mücadele etti.

Grup maçlarında sadece Porto ile deplasmanda 0-0 berabere kalarak puan kaybeden Manchester City, kalan maçlarını kazanarak gruptan 16 puanla lider çıktı. Son 16 turunda Almanya’nın Borussia Mönchengladbach takımıyla eşleşen Manchester City, evinde ve deplasmanda rakibini 2-0’lık skorlarla geçerek adını çeyrek finale yazdırdı. Bu turda diğer Almanya temsilcisi Borussia Dortmund ile karşılaşan City, rakibini iki maçta da 2-1’lik skorlarla yenerek son dört takım arasına kaldı.

Tarihinde ilk kez finale çıktı

Manchester City’nin yarı finaldeki rakibi, Fransa’nın Paris Saint-Germain (PSG) takımı oldu. Parc des Princes Stadı’nda oynanan ilk maçı 2-1 kazanan Manchester City, evinde ise 2-0’lık galibiyete ulaşarak tarihinde ilk kez turnuvada finale yükseldi.

En golcü oyuncular Mahrez ve Torres

Bu sezon birçok karşılaşmaya taktiksel olarak forvetsiz çıkan Manchester City’nin en golcü oyuncuları, Cezayirli Riyad Mahrez ve İspanyol Ferran Torres oldu. Mahrez ve Torres, grup aşamasından itibaren rakip fileleri 4’er kez havalandırırken, Kevin De Bruyne, Phil Foden ve İlkay Gündoğan 3’er, Sergio Agüero ve Gabriel Jesus 2’şer golle takımının skor yüküne katkıda bulundu.

51 yıl sonra Avrupa’da ikinci final

İngiltere Premier Lig’de 5’i son 10 sezonda olmak üzere 7 kez şampiyonluğa ulaşmasına rağmen Avrupa arenasında hedeflediği başarılara ulaşamayan Manchester City, Chelsea karşısında bu şanssızlığını kırmak istiyor. Daha önce sadece bir kez 1969-70 sezonunda UEFA Kupa Galipleri Kupası’nı kaldıran İngiltere ekibi, finalde Chelsea’yi elemesi halinde 51 yıl sonra Avrupa’da ikinci kupasına ulaşacak.

Chelsea, Şampiyonlar Ligi’nde ikinci kupanın peşinde

Chelsea, final yolunda yalnızca bir mağlubiyet yaşadı. İngiltere temsilcisi Chelsea, grup aşamasından itibaren çıktığı 12 maçta 8 galibiyet, 3 beraberlik ve bir mağlubiyet yaşadı. Mavi beyazlı ekip bu maçlarda 22 gol atarken, kalesinde ise 4 gol gördü. İngiltere temsilcisi Chelsea, grup aşamasından itibaren çıktığı 12 maçta 8 galibiyet, 3 beraberlik ve bir mağlubiyet yaşadı. Mavi beyazlı ekip bu maçlarda 22 gol atarken, kalesinde ise 4 gol gördü.

Alman teknik adam Thomas Tuchel yönetimindeki Chelsea, E Grubu’nda İspanya’nın Sevilla, Fransa’nın Rennes ve Rusya’nın Krasnodar takımlarıyla mücadele etti. Grup aşamasında Sevilla ve Krasnodar ile birer maçta berabere kalan Chelsea, diğer tüm müsabakalardan galibiyetle ayrıldı. Londra ekibi, gruptan 14 puanla lider olarak çıktı.

Son 16 turunda İspanya’nın Atletico Madrid takımıyla eşleşen Chelsea, rakibini 1-0 ve 2-0’lık skorlarla eleyerek adını çeyrek finale yazdırdı. Çeyrek finalin ilk ayağında Portekiz temsilcisi Porto’yu 2-0 mağlup eden Chelsea, rövanşta 1-0 kaybetmesine rağmen yarı finalde yükseldi ve Real Madrid’in rakibi oldu. İlk maçta 1-1 berabere kaldığı İspanyol ekibini rövanşta 2-0 yenen mavi-beyazlılar, tarihinde üçüncü kez finale yükselme başarısı gösterdi.

2012’deki zaferi tekrarlamak istiyor

Londra temsilcisi, Devler Ligi’nde daha önce 2007-2008 ve 2011-2012 sezonlarında final oynadı. 2008 yılındaki finalde Manchester United’a penaltılarda (6-5) kaybeden Chelsea, 2012’de ise Bayern Münih’e karşı penaltılarda (4-3) kazanmasını bildi ve Şampiyonlar Ligi’ndeki ilk zaferini yaşadı. Mavi beyazlı ekip, bu sezon da aynı başarıyı Premier Lig’deki zirve yarışında boyun eğdiği Manchester City’ye karşı tekrarlamak istiyor.

Giroud ve Werner’den 10 gol

Chelsea’nin bu sezon Şampiyonlar Ligi’ndeki en golcü futbolcusu Olivier Giroud. 34 yaşındaki Fransız forvet, forma giydiği 8 karşılaşmada 6 kez fileleri havalandırdı. Alman hücum oyuncusu Timo Werner 4 golle skor yüküne katkıda bulunurken, Hakim Ziyech, Mason Mount, Callum Hudson-Odoi ve Christian Pulisic 2’şer, Emerson, Ben Chilwell, Jorginho ve Tammy Abraham da birer gol attı.

Chelsea, Bayern Münih (27) ve Manchester City’nin (25) ardından sezonun en golcü üçüncü takımı oldu. Kupa 1’de bu sezonki tüm maçlarda oynayan Fransız orta saha N’Golo Kante de takımın en istikrarlı ismi olarak kayıtlara geçti.

Tuchel ilk Avrupa kupasının peşinde

Chelsea’de görev aldığı dönemde sadece 5 maçta yenilgi yüzü gören teknik direktör Thomas Tuchel, ilk Avrupa kupasını kazanmanın hesaplarını yapıyor. Devler Ligi’nde geçen sezon PSG ile finale çıkan ancak Bayern Münih’e kaybeden Tuchel, iki farklı takımı üst üste finale taşıyan ilk teknik direktör olarak göze çarpıyor.

Sezona Paris Saint-Germain’in (PSG) antrenörü olarak başlayan 47 yaşındaki Alman çalıştırıcı, geçen yılın sonunda Fransız ekibiyle yollarını ayırmıştı. Chelsea, beklentilerini karşılayamayan Frank Lampard’ın yerine ocak ayında Tuchel’i göreve getirmiş ve takım çıkışa geçmişti.

Şampiyonlar Ligi'nde 3. İngiliz finali

2021 finali, 2008’deki Manchester United-Chelsea ve 2019’daki Liverpool-Tottenham finalinden sonra İngiliz kulüplerinin kupa mücadelesi vereceği 3’üncü Şampiyonlar Ligi karşılaşması olacak. İngiliz ekipleri, Tottenham ile Wolverhampton arasındaki 1972 UEFA Kupası ve Chelsea ile Arsenal arasındaki 2019 UEFA Avrupa Ligi finali de göz önünde bulundurulduğunda, 5. defa Avrupa kupalarında şampiyonluk maçına çıkacak.

Futbolseverler, 2000’deki Real Madrid-Valencia (İspanya), 2003’teki Milan-Juventus (İtalya), 2008’deki Manchester United-Chelsea (İngiltere), 2013’teki Bayern Münih-Borussia Dortmund (Almanya), 2014 ve 2016’daki Real Madrid-Atletico Madrid (İspanya), 2019’daki Liverpool-Tottenham (İngiltere) maçlarından sonra 8. kez aynı ülke takımlarının oynayacağı bir Şampiyonlar Ligi finali izleyecek.

Manchester City, Chelsea’ye karşı final maçı kaybetmedi

İki takım arasında daha önce 166 resmi maç oynandı. Bu maçların 68’ini Chelsea, 58’ini Manchester City kazandı. 40 karşılaşma ise berabere bitti. Son yıllardaki müsabakalarda taraflardan birinin belirgin üstünlüğü olmadı. Takımlar arasındaki son 15 resmi maçta Manchester City 8, Chelsea 7 galibiyet aldı. Kulüplerin bu sezon İngiltere Premier Lig’de yaptığı maçlardan ilki 3-1 Manchester City’nin, ikincisi ise 2-1 Chelsea’nin galibiyetiyle sonuçlandı. Yine bu sezon oynanan İngiltere Federasyon Kupası yarı finalindeki karşılaşmayı, 1-0 Chelsea kazandı.

Yalnızca final maçlarına bakıldığında ise ibre Manchester City’yi gösteriyor. Manchester ekibi, Chelsea ile oynadığı 3 finalde de sahadan galip ayrıldı. Manchester City, 2012 Community Shield’ı 3-2, 2018 Community Shield’ı da 2-0’lık skorla müzesine götürdü. Manchester City, normal süresi ve uzatma bölümü 0-0 biten 2019 İngiltere Lig Kupası finalini ise penaltılar sonucu 4-3 kazandı.