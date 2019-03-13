Şampiyonlar Ligi çeyrek final eşleşmeleri belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final ve yarı final turlarının turu kura çekimi Nyon'da yapıldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turunun tamamlanmasının ardından çeyrek final eşleşmeleri belli oldu. Madrid ekipleri karşısında geri dönüşlere imza atan Ajax ve Juventus birbirleriyle eşleşti. Ayrıca iki İngiliz ekibi Tottenham ile Manchester City karşı karşıya gelecek.

İşte eşleşmeler:

Ajax-Juventus

Liverpool-Porto

Tottenham-Manchester City

Barcelona-Manchester United

Çeyrek final maçları 9-10 Nisan - 16-17 Nisan'da oynanacak. Manchester United-Barcelona eşleşmesinin ilk maçı Old Trafford'da oynanacak.

Yarı final eşleşmeleri ise şu şekilde olacak:

Ajax-Juventus maçının galibi Tottenham-Manchester City maçının galibi ile karşılaşacak.

Barcelona-Manchester United galibi de Liverpool-Porto'nun galibi ile karşılaşacak.

Yarı final maçları 30 Nisan-1 Mayıs - 7-8 Mayıs tarihleri arasında oynanacak.

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