Şampiyonlar Ligi büyük kulüplerin işine yarıyor

UEFA tarafından açıklanan Avrupa kupalarının yeni formatına ilişkin reform paketi, sportif ve ekonomik etkileri bakımından dikkatleri çekti. Şampiyonlar Ligi’nde takım sayısı ve maç sayılarının artırılması, daha çok takımın bu kupaya iştirakini sağlarken, gelirlerin de çoğalmasına neden olacak. Reform taslağının ilk hali, son dönemde gelen eleştiriler neticesinde revize edildi. Her takım en az 10 maç yapacakken bu sayı 8’e indirildi. Açılan ek kontenjanlara kulüp başarısına göre takım seçmekten de vazgeçilerek, ülke puanı esas alındı.

Büyük ekiplere yaradı

Mevcut değişiklikler de kıtanın daha çok büyük ekiplerine yaradı. Avrupa kupalarında en başarılı sezonu geçiren iki ülkeden birer ekstra takım 36 takımın bulunacağı yeni lige alınacak (mevcut durumda İngiltere, Hollanda). UEFA Ülke Puanı’na göre beşinci durumdaki ülkeye ek kontenjan açan madde de, an itibariyle bu pozisyonda bulunan Fransa’nın temsilci sayısını artıracak. Şampiyonlar Ligi’ne elemelerden başlayan ülke şampiyonlarının sayısının 4’ten 5’e çıkarılması, orta ölçekli ligler açısından, yeni kontenjanlardaki tek faydalı kısım.

Dört büyüklere ‘7 takım’ fırsatı

İngilizler reformu olumlu karşıladı. Manchester Evening gazetesinde ‘UEFA’nın yeni Şampiyonlar Ligi planı Manchester United’a yarayabilir’ başlığıyla yayınlanan haberde, iki yıl sonra yürürlüğe girecek yeni format eğer bugün geçerli olmuş olsa, Kırmızı Şeytanlar’ın ligi sadece beşinci sırada tamamlamasının, Devler Ligi’ne giriş için yeterli olacağına dikkat çekildi. İspanya’nın Marca gazetesinin de işaret ettiği gibi, yeni sistem İspanya, İngiltere, İtalya ve Almanya olmak üzere dört büyüklere, bir sezonda 7 temsilcisini birden bir numaralı kupaya dahil etme imkanı tanıyabilecek. Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi’nin şampiyonlarının aynı ülkeden çıkması durumunda böyle bir olasılık bulunuyor.

Üst sıralara tırmanmak şart

‘Şampiyonlar Yolu’ndan artık dört yerine beş takım Şampiyonlar Ligi’ne gidecek olsa da, Süper Lig şampiyonunun gruplara katılımı için yine girdiği elemeleri geçmesi gerekiyor. Bu durumu değiştirmek için, UEFA Ülke Sıralaması’nda 20. sırada olan Türkiye’nin, üst sıralara tırmanması gerekiyor. Yeni sistem her üç Avrupa kupasında temsilcileri ülkeleri için puan toplamaya teşvik edeceğinden bu bağlamda bir fırsat oluşturuyor. Orta ve aşağı düzeydeki ülke liglerinin temsilcilerine iki ve üç numaralı kupalarda kendilerini göstermek düşüyor.

Türkiye’ye kazanç getirmedi

Şampiyonlar Ligi’ndeki değişiklikler Türkiye açısından ekstra bir kazanç sağlamadı. Avrupa kupalarında bir sezonu en başarılı iki ülkeden biri olarak tamamlamadığımız göz önünde bulundurulduğunda, buradan açılan iki ek kontenjan Türk takımlarına yaramıyor. UEFA Ülke Puanı’nda beşinciye verilen ekstra takımın katılım hakkı da mevcut durumda temsilcilerimizin uzağında... Dördüncü kontenjan da Süper Lig şampiyonunun Devler Ligi’ne elemelerden dahil olmasını değiştirmiyor.

Proje mahkemelik olmuştu

Avrupa kamuoyundaki genel kanı, UEFA’nın gerçekleştirdiği yeniliklerin, geçtiğimiz yıl ortaya çıkan ‘Avrupa Süper Ligi’ projesiyle yakından ilgili olduğu şeklinde. Kıtanın bazı dev kulüplerinin geçtiğimiz yıl kurmaya kalktıkları bağımsız lige UEFA tarafından dur denilmiş, hayata geçmeden rafa kaldırılan proje mahkemelik olmuştu. Maç sayısı artırılarak Tv-reklam gelirlerini artırma, takım sayısındaki çoğalmada 4 yeni ekibin 3’ünün daha büyük takımlara ek kontenjan sağlayacak olmasına dikkat çekiliyor.

Tepkiyi dindirmek için

İngiliz The Athletic’teki makalede bu konu üzerinde duruldu. İngiliz yayın organı yaptığı değerlendirmede “Genişletilmiş Şampiyonlar Ligi’ndeki ilk aşama, Avrupa’daki tepkiyi dindirmek üzere UEFA tarafından onaylandı. Bu değişiklikler, Avrupa’nın en büyük kulüpleri arasında birkaç yıldır süren siyaseti sona erdirecek ve şimdilik herhangi bir Süper Lig tehdidine de son vermesi beklenecek. Ve elbette yeni formattan en çok İngiltere, İspanya, İtalya ve Almanya gibi ülkeler mutlu olacak” ifadelerine yer verildi.(Skorer)