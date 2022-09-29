2022 Spor Toto Erkekler Şampiyonlar Kupası, geçtiğimiz sezonun lig şampiyonu Ziraat Bankkart ile kupa şampiyonu Arkas Spor arasında oynanan maçın ardından sahibini buldu. Ankara TVF Başkent Voleybol Salonu’nda oynanan ve müthiş bir mücadeleye sahne olan karşılaşmayı; 25-19, 26-24 ve 25- 20'lik setlerle 3-0 kazanan Ziraat Bankkart kupayı üst üste 2, toplamda ise 3. kez (2010, 2021, 2022) müzesine götürdü.

MVP Arslan Ekşi

2022 Spor Toto erkekler Şampiyonlar Kupası’nda kupa ve madalyalar, Ziraat Bankkart ile Arkas Spor takımları arasında oynanan final karşılaşmasının ardından yapılan törenle sahiplerini buldu. Spor Toto Şampiyonlar Kupası’nda üçüncü kez şampiyonluğa ulaşan Ziraat Bankkart takımına kupa ve madalyalarını, Spor Toto Teşkilat Başkanı Bünyamin Bozgeyik takdim etti. Final karşılaşmasının ‘En Değerli Oyuncusu’ (MVP) seçilen Arslan Ekşi’ye ödülünü TVF liglerden Sorumlu Asbaşkanı Ahmet Göksu verdi. Bu arada Spor Toto Şampiyonlar Kupası’nı ikinci sırada tamamlayan Arkas Spor takımına madalyalarını; TVF Genel Sekreteri Nihal İşçi, ikincilik şiltini ise TVF Liglerden Sorumlu Asbaşkanı Ahmet Göksu sundu.