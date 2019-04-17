Bursa 7. İcra Dairesi tarafından satışa çıkarılan 7 yaşındaki Mademoiselle için Osmangazi Hipodromu’nda açık artırma usulü ihale düzenlendi.

İhalede bilgileri okunan şampiyon atın, bugüne kadar derece aldığı yarışlardan 717 bin 480 liralık gelir elde edildiği bildirildi.

İngiliz safkan at için yüzde 18 KDV hariç 37 bin lira açılış fiyatıyla düzenlenen ihaleye yasal sürede alıcı katılmadı. Bunun üzerine icra dairesi yetkilileri, ihaleyi 3 Mayıs’a erteledi.

Mademoiselle’nin 2014 yılından bu yana 81 yarışa katıldığı ve 12 kez birinci olduğu öğrenildi.