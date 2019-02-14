Şampiyon wushuculardan Kaymakam Arıcan’a ziyaret

Antalya’da 25 ocak-5 şubat tarihleri arsında düzenlenen Türkiye Wushu Kungfu Sanda şampiyonasında, 65 kilogram üst gençlerde Medeni Çelik ve 70 kilogram alt gençlerde Ramazan Adanur Türkiye birincisi oldu. Madalyalarını alan Çelik ve Adanur, Cizre Kaymakamı Arıcan'ı makamında ziyaret etti. Kaymakam Arıcan, sporcuların başarısının Cizre için önemli olduğunu belirterek, Çelik ve Adanur’un başarılarının devamını diledi.

Şampiyon sporcular da Kaymakam Arıcan’a verdikleri destekten dolayı teşekkür etti.

İHA