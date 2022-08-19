Şampiyon Türkiye

Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'na Türk sporcular damga vurdu. Dün organizasyonun son gününde Ay-Yıldızlılar, 15'i altın olmak üzere 8 gümüş ve 5 bronz ile 28 madalya topladı. Genelde ise 143 altın, 107 ve 89 bronz ile 339 madalya alan milli sporcular, tüm ülkeleri geride bırakarak şampiyon oldu. Dün yapılan organizasyonlarda ise artistik cimnastikte Sevgi Seda Kayışoğlu altın, Bilge Tarhan gümüş ve bronz ve Bengisu Yıldız gümüş ve bronz (2) aldı. Karatede ise Dilara Bozan ve Erkek Milli Takımı zirveye çıkarken, Gülbahar Gözütok, Meltem Hocaoğlu Akyol gümüş, Eda Eltemur ile Fatih Şen, bronz alan isimler oldu. Kickboksta altın şov Kickboksta ise madalya yağmuru vardı. Hayriye Türksoy Hançer, Bedirhan Ersayar, Emine Arslan, Seyit Battal Ay, Mahsum Teker, Sabriye Gür, Gözde Nur Aktaş, Metin Yörük, Kübra Kocakuş, Ünal Alkayış, Ferhat Arslan, Bediha Taçyıldız, Emrah Yaşar, zirveye çıkarken, Büşra Demirayak, Ayşe Karaca, Hatip Emlek ve Mehmet Zeki Kaya, kürsünün ikinci basamağında kaldı.