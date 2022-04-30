Şampiyon Trabzonspor’a tebrik yağmuru

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere bir çok yetkili isim ve kurum şampiyonluğa ulaşan Trabzonspor 'u tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Spor Toto Süper Lig 2021-2022 Ahmet Çalık Sezonu Şampiyonu Trabzonspor'u, taraftarını ve tüm Trabzonspor camiasını en kalbi duygularımla tebrik ediyorum.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu: Spor Toto Süper Lig 2021-2022 Ahmet Çalık Sezonu’nda şampiyon olarak ipi göğüsleyen Trabzonspor’u kutluyorum. Gösterdiği performansın ardından yarışı şampiyon olarak tamamlayan bordo-mavili ekibin bu başarısında emeği geçen başta futbolcular ve teknik ekip olmak üzere, yönetimi ve tüm Trabzonspor camiasını tebrik ediyorum. Önümüzdeki sezon Avrupa’da ülkemizi temsil edecek olan Trabzonspor’a başarılar diliyorum.

TFF: 2021-2022 Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu şampiyonu Trabzonspor oldu. Ligin 35. haftasında bugün oynadığı FT Antalyaspor maçı sonrasında bordo-mavililer, bitime 3 hafta kala şampiyonluğu garantiledi. Türkiye Futbol Federasyonu olarak, kazanılan şampiyonluktan ötürü Başkan Ahmet Ağaoğlu, Yönetim Kurulu, teknik heyet, futbolcular ve Trabzonspor camiasını tebrik ederiz.”